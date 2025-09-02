Người đàn ông đặc biệt nhất cuộc đời Ngọc Trinh: Nâng đỡ từ khi mới 20 tuổi, 10 năm mặn nồng tới giờ vẫn còn tiếc nuối

Sau khi tin tức về sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Trinh được gia đình đăng tải, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã chia sẻ những dòng trạng thái tiếc thương. Đặc biệt nhất trong số đó phải kể đến NSƯT Công Ninh, người vừa là thầy, là đồng nghiệp, là bạn tâm giao cũng là mối tình 10 năm gắn bó với cố diễn viên.

NS Công Ninh tiễn biệt người bạn đặc biệt của mình

Nhìn lại sự nghiệp của nghệ sĩ Ngọc Trinh, rất nhiều người cho rằng nếu không có Công Ninh sẽ chẳng có Ngọc Trinh hiện tại. Trong quá khứ, khi mới 20 tuổi và trúng tuyển khóa 15 Diễn viên kịch nói tại trường Nghệ thuật Sân khấu II, Ngọc Trinh đã được NS Công Ninh, lúc này là giảng viên tại trường, dìu dắt. Người thầy này đã trao cho Ngọc Trinh những kiến thức cơ bản về nghề cũng như sự tự tin để có thể đứng vững trên sân khấu kịch.

Chưa kể, ngày đó Ngọc Trinh khó khăn, cô từng kể câu chuyện cứ tới bữa trưa là cố tình tới gần chỗ thầy, để thầy hỏi ăn không là sẽ lập tức đồng ý, mỗi tuần vài ba lần như vậy. Cũng từ những lần như vậy lại có thêm sự vun đắp từ nghệ sĩ Minh Nhí, hai người dần quen biết, đồng cảm rồi tiến tới hẹn hò. Họ có thời gian yêu nhau tới 10 năm ngọt ngào dẫu chênh lệch tuổi tác. Nghệ sĩ Công Ninh còn từng thừa nhận hai người đã tính tới chuyện cưới xin vài lần nhưng không thành.

Cả hai chia tay trong sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau. Sau khi chia tay, NS Công Ninh vẫn là người đàn ông thực sự đặc biệt trong cuộc đời Ngọc Trinh khi họ vẫn gắn bó với tư cách bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là tri kỷ. Thời điểm NS vướng vào kiện tụng, NS Công Ninh cũng có mặt để ủng hộ tri kỷ của mình. Thậm chí cách đây 2 năm, hai người còn đóng vợ chồng trong bộ phim Dưới Bóng Bình Yên, không một chút ngại ngần hay xa cách. Có thể nói hiếm thấy cặp người cũ nào trong showbiz lại có thể gắn kết, thân thiết như người thân trong gia đình như NS Công Ninh và NS Ngọc Trinh.

Cách đây 2 năm, hai người từng đóng một cặp vợ chồng

Dù không thể nên duyên vợ chồng, NS Công Ninh mãi sau này vẫn còn tiếc và xót xa của Ngọc Trinh vì cô số khổ, đơn độc gánh chịu nọi thứ mà không có người kề cận (NS kết hôn sau đó ly hôn với đạo diễn Mùi Ngò Gai, sau đó cô sống một mình tới cuối đời). Có lẽ với cả hai, họ không còn là người cũ hay bạn bè mà đã trở thành người thân trong nhà, thực sự gắn bó và có thể đồng hành với nhau trong mọi việc.

Cả vợ con của NS Công Ninh cũng rất thân thiết với Ngọc Trinh là đủ hiểu về mối quan hệ đặc biệt của hai người

Diễn viên Ngọc Trinh sinh năm 1977, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt ghi dấu ấn sâu đậm với vai Vy trong bộ phim truyền hình đình đám Mùi Ngò Gai. Với lối diễn xuất tự nhiên, chân thật và giàu cảm xúc, chị nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, Ngọc Trinh còn tham gia giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ yêu diễn xuất. Hình ảnh giản dị, gần gũi nhưng đầy tâm huyết với nghề đã giúp Ngọc Trinh trở thành một trong những gương mặt khó quên của màn ảnh Việt trong suốt hơn hai thập kỷ qua.