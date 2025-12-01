Người đàn ông cố tình không trả lại 499 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản: Công an ra cảnh báo nóng!

Mới đây, tại Quảng Trị xảy ra vụ việc, ông N.T.L. trú phường Quảng Trị nhận được 499 triệu đồng do chị Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển nhầm vào tài khoản. Tuy nhiên, ông L. cố tình không trả lại chị Thủy.

Xác nhận với báo Tiền Phong, lãnh đạo công an phường cho biết, đơn vị đã 7 lần đến vận động người đàn ông này trả lại số tiền 499 triệu đồng nhưng ông L. vẫn cương quyết không hợp tác, gây nhiều khó khăn cho quá trình giải quyết.

Trước đó, ngày 10/11, trong lúc giao dịch qua Mobile Banking, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (trú Khóm Tây Chín, xã Lao Bảo) do gặp lỗi mạng nên chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Sau khi sao kê, kiểm tra lại giao dịch và xác định người nhận nhầm là ông N.T.L ở phường Quảng Trị, chị Thủy nhiều lần gọi điện, nhắn tin, trực tiếp gặp khóc lóc xin được hoàn lại tiền nhưng ông L. không những không hợp tác mà còn chặn liên lạc.

Trước sự chây ì của ông L., chị Thủy gửi đơn tố giác đến Công an phường Quảng Trị. Đơn vị đã mời ông L. làm việc nhiều lần nhưng người này tiếp tục né tránh. Theo lãnh đạo Công an phường Quảng Trị, nếu ông L. vẫn cố tình không trả lại số tiền chuyển nhầm, công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Người dân hiếu kỳ theo dõi buổi vận động gia đình N.T.L trả lại số tiền gần 500 chuyển nhầm

Công an khẳng định việc chiếm giữ tiền người khác chuyển nhầm mà không trả lại là hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Thu Thủy.

Theo quy định của pháp luật, người nhận tiền chuyển nhầm phải chuyển lại cho người chuyển. Người chuyển tiền nhầm cần lưu ý các bước xử lý khi người nhận tiền không trả như yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin.

Nếu người nhận không hợp tác, người chuyển tiền nhầm có thể nộp đơn tố giác hoặc tố cáo đến cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ xử lý; nếu vẫn cố tình chiếm giữ số tiền đã nhận thì có thể yêu cầu khởi tố vụ án để pháp luật bảo vệ.

Trong trường hợp nếu người nhận tiền chuyển nhầm cố tình không trả lại, họ có thể bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và buộc trả lại số tiền đã chiếm giữ trái phép.

Nếu cố tình chiếm giữ, người nhận có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" với các mức phạt tiền hoặc tù tùy theo giá trị tài sản.

Theo Điều 176 Bộ Luật Hình sự, phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200 triệu đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trong trường hợp nếu ông L. bị khởi tố thì có thể bị xử lý mức án từ 1 đến 5 năm tù.