Người đàn ông có hành vi phản cảm trước trường đại học ở TP.HCM bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 30/1, UBND phường Đông Hòa, TP.HCM cho biết công an phường đã phối hợp các đơn vị liên quan mời làm việc với N.D.K. (34 tuổi, ngụ TP.HCM) để làm rõ hành vi phản cảm trước cổng trường đại học.

Qua xác minh, ông K.là chủ tài khoản mạng xã hội M.N.L.. Người này đã đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh và clip có nội dung dâm ô, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Người đàn ông có hành vi phản cảm khiến nhiều người bức xúc

Căn cứ kết quả làm việc, công an phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông K. về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội M.N.L. đăng tải nhiều hình ảnh, clip kèm nội dung nhạy cảm. Trong đó có hình ảnh đàn ông đứng trước cổng trường đại học ở phường Đông Hòa với biểu hiện phản cảm.

Các bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ.Không chỉ đăng tải hình ảnh nhạy cảm, tài khoản này còn kèm theo nhiều dòng trạng thái, bình luận phản cảm, gây bức xúc. Hành vi này ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.

Sau đó, UBND phường Đông Hòa đã chỉ đạo công an phường khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã mời người vi phạm lên làm việc và xử lý theo quy định.