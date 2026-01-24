Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trước dãy trọ của người yêu

Ngày 24-1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong ở khu nhà trọ tại phường Dĩ An. Nạn nhân là anh S.M.B. (29 tuổi, quê Đắk Lắk).

Hiện trường vụ việc đau lòng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, một người dân sống tại dãy phòng trọ trên đường số 2, khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An phát hiện anh B. tử vong trong tư thế treo cổ ở hành lang của dãy trọ.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã đến hiện trường điều tra vụ việc, lấy lời khai nhân chứng.

Được biết, tối 23-1, anh B. đến phòng trọ tìm người yêu. Tuy nhiên, nghe giọng anh B. và nghĩ bạn trai đã say nên người phụ nữ này không mở cửa. Đến sáng hôm sau, người dân xung quanh phát hiện vụ việc nêu trên.