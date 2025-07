Người đàn ông bị sét đánh tử vong ở Bắc Ninh: Đoạn clip khiến nhiều người hoảng sợ

Sáng hôm nay (15/7) đoạn clip ghi lại hiện trường một vụ sét đánh khiến một người đàn ông tử vong lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm từ dư luận. Trong clip, nạn nhân nằm úp mặt xuống đất, bên cạnh là một chiếc xe máy bị đổ giữa đường đê.

Theo thông tin từ Công an phường Quế Võ (TP Bắc Ninh), vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 12 phút ngày 14/7. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn C. (sinh năm 1984, trú tại khu phố Đanh, phường Quế Võ). Khi đang điều khiển xe mô tô mang BKS 99B1-333.xx trên đê hữu sông Cầu, đoạn km 71+800, anh C. không may bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. UBND phường Quế Võ cũng chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong do sét đánh. (Ảnh cắt từ clip)

Để đảm bảo an toàn, người dân không được chủ quan trước các dấu hiệu thời tiết cực đoan, nhất là khi trời chuyển âm u, nổi gió mạnh, có mây đen, sấm chớp và mưa lớn. Người dân cần ngừng ngay các hoạt động ngoài trời, ở nơi trống trải như làm đồng, đánh cá, chăn thả gia súc... và chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn.

Tránh trú mưa dưới gốc cây, đặc biệt là cây lớn, vì cây có thể bị sét đánh, gây ngã đổ và nguy hiểm đến tính mạng.

Tránh vào nhà kho hoặc công trình cô lập trên cánh đồng hoặc vùng đất trống. Không đứng gần các vật dụng kim loại, cột điện, hay bất kỳ thứ gì có thể thu lôi như cây cối, nhất là những cây cô lập giữa khoảng đất trống hoặc rừng thưa.

Sử dụng ô hoặc dù trong thời tiết có sấm sét là rất nguy hiểm vì ô có thể thu hút sét đánh vào. Thay vào đó, đội mũ bảo hiểm nếu cần thiết di chuyển ngoài trời, dù là đi bộ hay đi xe.

Khi di chuyển ngoài trời, đặc biệt trong mưa lớn, hãy tránh xa các nắp cống hoặc các khu vực có thể bị nước cuốn trôi. Nguy cơ bị cuốn vào cống là rất cao khi nước mưa dâng cao.