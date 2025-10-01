HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người đàn ông bị đâm tử vong sau khi nắm cổ áo , 'xin đểu' 20.000 đồng

Thái Lâm |

Người đàn ông 38 tuổi bị đâm tử vong sau khi nắm cổ áo, 'xin đểu' 20.000 đồng của một thanh niên trong công viên ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đồng thời trưng cầu giám định pháp y để làm rõ vụ án mạng xảy ra tối 30/9 tại công viên cạnh giao lộ Nguyễn Hội - Lê Duẩn, phường Phan Thiết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30, Nguyễn Văn Tý (23 tuổi, trú phường Bình Thuận) đang ngồi trên ghế đá chờ bạn thì bị N.T.M (38 tuổi, trú cùng phường) đi ngang bất ngờ nắm cổ áo, đòi đưa 20.000 đồng.

Người đàn ông bị đâm tử vong sau khi nắm cổ áo , 'xin đểu' 20.000 đồng- Ảnh 1.

Đối tượng Tý (ở giữa) bị áp giải về cơ quan điều tra.

Khi Tý từ chối, M. chửi bới rồi đánh vào mặt. Bực tức, Tý rút cây kéo thủ sẵn trong người đâm thẳng vào ngực ông M. khiến người này gục tại chỗ.

Đúng lúc này, đại úy Hoàng Nam Giang (Công an phường Phan Thiết) đi ngang qua liền hô hoán người dân sơ cứu nạn nhân, đồng thời nhờ gọi xe đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, Tý bỏ chạy nhưng bị đại úy Giang đuổi theo, khống chế cách hiện trường khoảng 500m, thu giữ hung khí.

Mặc dù được đưa đến Bệnh viện Bình Thuận cấp cứu, nhưng ông M. đã không qua khỏi. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ án.

