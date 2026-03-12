HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Người đàn ông bị chém trọng thương khi đang ngồi uống cà phê

Thu Hiền |

Người đàn ông đang ngồi uống cà phê ở Nghệ An thì bất ngờ bị một đối tượng dùng hung khí chém bị thương nặng.

Chiều 11/3, Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Hữu Giáp (SN 1995, trú tỉnh Hà Tĩnh), biệt danh là “Giáp còi” .

Người đàn ông bị chém trọng thương khi uống cà phê tại Nghệ An - Ảnh 1.

Anh X. bị chém trọng thương ở tay.

Theo đó, vào khoảng 11h20 cùng ngày, tại một quán cà phê ở phường Thành Vinh, anh P.Đ.X đang ngồi uống cà phê, nói chuyện cùng bạn thì bất ngờ bị đối tượng Giáp lao vào dùng hung khí chém trọng thương ở phần cánh tay.

Sau khi chém nạn nhân, đối tượng còn cầm hung khí trên tay đi lại trên phố. Nạn nhân được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu với vết thương nặng ở cánh tay.

Người đàn ông bị chém trọng thương khi uống cà phê tại Nghệ An - Ảnh 2.

Sau khi chém nạn nhân, đối tượng cầm hung khí rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Thành Vinh đã có mặt tại hiện trường, tiến hành bắt giữ đối tượng "Giáp còi".

Hiện, nguyên nhân sự việc đang được điều tra, làm rõ.

