Người đàn ông bị bạn nhậu đâm tử vong với con dao dính trên bụng ở Sài Gòn

Ông K. và bạn đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi lớn tiếng. Bực tức, người đàn ông dùng dao đâm khiến ông K. tử vong với con dao dính trên bụng.

Ngày 4/11, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng đâm chết ông C.K. (33 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).

Theo điều tra, trưa 3/11, ông K. cùng 1 người đàn ông ăn nhậu ở ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM thì dẫn tới cự cãi. Sau đó, người đàn ông dùng dao đâm vào bụng ông K. khiến gục tại chỗ.

Hiện trường vụ việc.

Người dân phát hiện nên đưa ông K. đi cấp cứu nhưng ông này đã tử vong. Riêng người đàn ông nhậu chung cũng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra truy bắt nghi phạm gây án.