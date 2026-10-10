Người đàn ông ẵm 25 tỷ từ Ai Là Triệu Phú: Lập công ty 4 năm bán được 15.000 tỷ, sự nghiệp quá lẫy lừng

Khả năng kiếm tiền của người đàn ông này thực sự đáng nể.

Ben Affleck gần đây bất ngờ là cái tên được chú ý trên MXH Việt khi những câu chuyện xoay quanh vấn đề tài chính của anh được đào lại. Không chỉ giành giải Oscar, làm đạo diễn, diễn viên hàng đầu Hollywood, nam tài tử còn thành công với thương vụ bán công ty công nghệ AI cho Netflix trị giá gần 15.000 tỷ đồng. Mới đây, chiến thắng 1 triệu USD tại Ai Là Triệu Phú cùng bạn đồng hành Jamie Ding tiếp tục khiến cái tên Ben Affleck được nhắc đến rầm rộ.

Cụ thể những ngày gần đây, chiến thắng của Ben Affleck tại chương trình Who Wants to Be a Millionaire? (Ai Là Triệu Phú) được truyền thông quốc tế nhắc lại, đặc biệt sau khi nam diễn viên chia sẻ về phản ứng có phần bất ngờ của công chúng trước khả năng trả lời câu hỏi của mình. Xuất hiện cùng Jamie Ding, nhà vô địch chương trình kiến thức Jeopardy!, Ben Affleck chinh phục câu hỏi cuối cùng để mang về giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền tương đương khoảng 25 tỷ đồng này không được nam diễn viên bỏ túi mà dành tặng cho Eastern Congo Initiative, tổ chức phi lợi nhuận do chính anh sáng lập.

Ben Affleck thắng 1 triệu đô ở Ai Là Triệu Phú

Điều thú vị là chiến thắng trên sóng truyền hình chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh sự nghiệp của Ben Affleck. Ở tuổi 54, anh không đơn thuần là một ngôi sao điện ảnh sống bằng danh tiếng cũ. Từ diễn viên, biên kịch đoạt Oscar đến đạo diễn, nhà sản xuất và doanh nhân công nghệ, Ben Affleck đang chứng minh rằng sự nghiệp của một ngôi sao Hollywood hoàn toàn có thể vượt ra ngoài màn ảnh.

Từ chàng trai giành Oscar năm 25 tuổi đến ngôi sao Hollywood nhiều thăng trầm

Sinh năm 1972 tại California, Ben Affleck sớm bước chân vào lĩnh vực diễn xuất và dần tạo dựng tên tuổi trong thập niên 1990. Nhưng bước ngoặt thực sự đến vào năm 1997, khi anh cùng người bạn thân Matt Damon viết kịch bản Good Will Hunting. Bộ phim không chỉ được giới phê bình đánh giá cao mà còn mang về cho cả hai tượng vàng Oscar ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Khi ấy, Ben Affleck mới 25 tuổi, trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của Hollywood.

Ben Affleck thời trẻ

Thành công của Good Will Hunting mở ra cánh cửa đến với hàng loạt dự án điện ảnh quy mô lớn. Ben Affleck góp mặt trong Armageddon, Pearl Harbor, The Sum of All Fears và Gone Girl. Anh có khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, từ người hùng trong những bộ phim hành động đến những nhân vật mang màu sắc tâm lý phức tạp. Dù không phải tác phẩm nào cũng nhận được đánh giá tích cực, Affleck vẫn duy trì được vị trí đáng kể trong ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chưa bao giờ chỉ có những chiến thắng. Có giai đoạn, Ben Affleck trở thành tâm điểm của truyền thông lá cải vì đời tư, những lựa chọn nghề nghiệp gây tranh cãi và các bộ phim không đạt kỳ vọng. Hình ảnh của anh nhiều lần bị đóng khung trong những câu chuyện ngoài màn ảnh, khiến năng lực chuyên môn có lúc bị lu mờ.

Bước ngoặt thứ hai đến khi Ben Affleck chuyển hướng mạnh mẽ sang đạo diễn. Với Argo (2012), anh không chỉ ngồi ghế chỉ đạo mà còn tham gia diễn xuất trong bộ phim kể về chiến dịch giải cứu con tin tại Iran. Tác phẩm giành Oscar Phim hay nhất, đưa Affleck trở lại vị thế của một nhà làm phim thực lực. Anh tiếp tục đạo diễn The Town, Live by Night và đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong các dự án điện ảnh.

Với Ben Affleck, thành công không nằm ở việc duy trì mãi hình tượng nam thần trên màn ảnh. Anh từng trải qua những giai đoạn bị hoài nghi, nhưng cũng nhiều lần chứng minh khả năng trở lại bằng chính sản phẩm sáng tạo của mình. Đó là nền tảng giúp anh tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất và tìm kiếm những phương thức mới để làm phim.

Nhìn ra cơ hội từ AI, bán công ty cho Netflix với giá gần 15.000 tỷ đồng

Nếu chỉ nhìn Ben Affleck qua những vai diễn, nhiều người có thể không ngờ nam tài tử còn có niềm yêu thích đặc biệt với công nghệ. Năm 2022, khi AI tạo sinh bắt đầu phát triển mạnh, Ben Affleck từng lo ngại công nghệ này có thể làm đảo lộn Hollywood. Nhưng thay vì chỉ đứng ngoài quan sát hoặc phản đối, anh tìm hiểu cách các mô hình AI hoạt động, trao đổi với giới kỹ sư và nhận ra một vấn đề: AI có thể tạo ra những hình ảnh ấn tượng, nhưng chưa thực sự hiểu logic hình ảnh, tính liên tục và những nguyên tắc đặc thù của quá trình làm phim.

Từ đó, Ben Affleck thành lập InterPositive, một công ty công nghệ chuyên phát triển công cụ AI phục vụ các nhà làm phim. Điểm đáng chú ý là mục tiêu của công ty không phải tạo ra diễn viên ảo để thay thế con người, mà hỗ trợ những công việc phức tạp trong hậu kỳ như xử lý cảnh quay thiếu, thay đổi phông nền, điều chỉnh ánh sáng và giải quyết các vấn đề về tính nhất quán giữa những khung hình. Công nghệ được xây dựng xoay quanh quy trình làm phim thực tế, với định hướng giữ quyền kiểm soát sáng tạo trong tay các nghệ sĩ.

Đáng nói, Ben Affleck không đơn thuần đưa ra ý tưởng rồi giao toàn bộ cho người khác thực hiện. Anh tham gia tìm hiểu kỹ thuật, làm việc cùng các kỹ sư, chuyên gia dữ liệu và đội ngũ kỹ xảo để phát triển hệ thống phục vụ ngành điện ảnh. Trong cuộc trò chuyện với GQ, nam diễn viên thậm chí còn nhắc đến việc viết những đoạn mã Python, kiến thức về mạng nơ-ron tích chập và cách máy tính nhận diện đặc điểm hình ảnh. Anh thừa nhận mình không phải chuyên gia lập trình hàng đầu, nhưng có đủ hiểu biết về quy trình sản xuất để nhận ra những hạn chế của AI khi áp dụng vào điện ảnh.

Tháng 3/2026, Netflix thông báo mua lại InterPositive, đưa toàn bộ đội ngũ công ty về với nền tảng phát trực tuyến, đồng thời bổ nhiệm Ben Affleck làm cố vấn cấp cao. Đến tháng 7, hồ sơ tài chính của Netflix được truyền thông quốc tế dẫn lại cho thấy thương vụ có giá trị khoảng 587 triệu USD, tương đương khoảng 15.000 tỷ đồng.

Ben Affleck kiếm được khoảng 15.000 tỷ từ thương vụ với Netflix

Thương vụ với Netflix không khiến Ben Affleck rời xa điện ảnh. Anh vẫn điều hành Artists Equity, hãng phim độc lập được thành lập cùng Matt Damon vào năm 2022. Ở vai trò diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất, Ben Affleck vẫn liên tục tham gia các dự án mới. Năm 2026, anh xuất hiện trong The Rip và trở lại với bộ phim Animals, một tác phẩm do anh đạo diễn kiêm đóng chính, phát hành trên Netflix. Điều này cho thấy nam tài tử không xem công nghệ là con đường để rời bỏ nghề cũ, mà là một hướng đi bổ sung cho công việc đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ.