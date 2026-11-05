Người đàn ông 71 tuổi đứng sau cuộc hồi sinh của công ty Việt nghìn tỷ: Vẫn miệt mài gom hàng triệu cổ phiếu từ đầu năm

Từ đầu năm 2026, vị doanh nhân 71 tuổi đã 10 lần đăng ký mua tổng cộng 11 triệu cổ phiếu, trong đó 9 đợt đã kết thúc với số lượng thực mua gần 3 triệu đơn vị. Ông hiện nắm giữ khối cổ phiếu trị giá gần 1.900 tỷ đồng tại doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sữa đậu nành Fami.

Ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS), vừa đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu QNS trong thời gian từ ngày 5/11 đến 4/12/2026, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Tạm tính theo thị giá 49.500 đồng/cổ phiếu ngày 4/11, giao dịch có quy mô khoảng 49,5 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, ông Đàng sẽ nâng sở hữu từ 38.192.646 cổ phiếu, tương đương 10,39% vốn điều lệ, lên 39.192.646 cổ phiếu, tương đương 10,66%.

Đáng chú ý, đây là lần đăng ký mua thứ 10 của ông Đàng kể từ đầu năm 2026.

Theo thống kê, trong 9 đợt giao dịch đã kết thúc, ông Đàng đăng ký mua tổng cộng 10 triệu cổ phiếu QNS nhưng thực tế chỉ mua được 2.971.500 đơn vị, tương đương 29,7% lượng đăng ký.

Đợt mua lớn nhất diễn ra trong tháng 4–5/2026, với hơn 1,75 triệu cổ phiếu được mua thành công. Ngược lại, một số đợt không phát sinh giao dịch hoặc chỉ thực hiện được lượng nhỏ so với kế hoạch.

Riêng đợt gần nhất, từ ngày 30/9 đến 29/10, ông Đàng mua được 413.600 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu đơn vị đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch được công bố là điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Theo dữ liệu CafeF, tại ngày 23/9/2026, ông Đàng trực tiếp nắm giữ 37.779.046 cổ phiếu QNS, tương đương 10,276% vốn điều lệ, với giá trị thị trường được ghi nhận khoảng 1.870 tỷ đồng.

Sau khi mua thêm 413.600 cổ phiếu trong đợt giao dịch kết thúc ngày 29/10, lượng cổ phiếu ông sở hữu tăng lên 38.192.646 đơn vị. Tính theo thị giá 49.500 đồng/cổ phiếu ngày 4/11, khối cổ phần này có giá trị khoảng 1.890,5 tỷ đồng.

Nếu mua hết 1 triệu cổ phiếu trong đợt đăng ký mới, lượng cổ phần ông Đàng nắm giữ sẽ đạt hơn 39,19 triệu đơn vị, tương đương khoảng 1.940 tỷ đồng theo mức giá tham chiếu trên.

TỪ NHÀ MÁY SỮA KHÓ KHĂN ĐẾN ĐẾ CHẾ THỰC PHẨM 18.000 TỶ ĐỒNG

Sinh năm 1954, ông Võ Thành Đàng có hơn 40 năm gắn bó với Đường Quảng Ngãi. Ông bắt đầu làm việc tại nhà máy đường từ năm 1981, trải qua nhiều vị trí kỹ thuật và quản lý trước khi trở thành Giám đốc Công ty Đường Quảng Ngãi vào năm 2001.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong quá trình phát triển của Đường Quảng Ngãi là việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất sữa đậu nành.

Năm 1997, doanh nghiệp đầu tư khoảng 60 tỷ đồng xây dựng Nhà máy sữa Trường Xuân, sản xuất nhiều mặt hàng như sữa tiệt trùng, sữa chua và kem. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh thời kỳ đầu không thuận lợi, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược.

Sau quá trình tái cơ cấu, nhà máy chuyển hướng tập trung vào sản phẩm sữa đậu nành và chính thức mang tên Vinasoy vào năm 2005. Thương hiệu Fami sau đó trở thành một trong những sản phẩm chủ lực, góp phần đưa Đường Quảng Ngãi từ một doanh nghiệp sản xuất đường phát triển thành công ty thực phẩm có quy mô vốn hóa khoảng 18.000 tỷ đồng.

Hiện Đường Quảng Ngãi hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là sữa đậu nành, đường, bánh kẹo và đồ uống.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2026, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu thuần 3.073 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế gần 450 tỷ đồng, tăng 18%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 9.125 tỷ đồng, tăng gần 16%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.407 tỷ đồng, tăng gần 7%.

Mảng sữa đậu nành tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu 9 tháng khoảng 4.373 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 225 triệu lít.

Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản Đường Quảng Ngãi đạt hơn 15.700 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng, đạt gần 9.000 tỷ đồng.