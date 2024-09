Sáng 16-9, Công an huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Hà Mạnh Tú (SN 1961, trú tại thôn An Hạ, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Hà Mạnh Tú tại cơ quan công an

Các quyết định, lệnh đều đã được VKSND huyện Tiền Hải phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 10-9, Hà Mạnh Tú đã có hành vi mang theo 1 con dao dạng dao bầu đến trụ sở UBND xã Nam Hải liên tục chửi bới, lăng mạ, đe dọa cán bộ trong trụ sở, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan chính quyền địa phương. Hành vi của đối tượng Tú gây hoang mang, lo lắng cho cán bộ và người dân, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Nam Hải sau đó đã báo cáo vụ việc, đề nghị Công an huyện Tiền Hải điều tra, xử lý nghiêm hành vi của đối tượng Hà Mạnh Tú.

Qua xác minh, Công an huyện Tiền Hải xác định Tú là đối tượng thường xuyên sử dụng bia rượu, say xỉn không làm chủ được hành vi của bản thân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải đang hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.