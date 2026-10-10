HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông 38 tuổi nghi nhảy cầu, gia đình lập bàn thờ bên sông: Diễn biến bất ngờ sau đó

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Trước đó, anh L. nhắn tin cho bạn nhờ ra cầu Cẩm Thủy để lấy xe về. Gia đình nghi người đàn ông nhảy cầu tự tử nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Mới đây, dư luận xôn xao thông tin một người đàn ông ở Thanh Hóa nghi nhảy cầu Cẩm Thủy tự tử. Gia đình của người đàn ông nghi nhảy cầu sau đó đã túc trực bên bờ sông, thậm chí lập bàn thờ.

Thông tin trên báo Tiền Phong cho hay vào khoảng 20 giờ ngày 8/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc anh P.V.L. (SN 1988, trú xã Cẩm Thủy) nghi nhảy cầu tự tử. Người này trước đó đã nhắn tin cho người bạn nhờ ra cầu Cẩm Thủy để lấy xe về.

Sau khi tiếp nhận thông tin, người thân của anh L. cùng lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Trong khi việc tìm kiếm vẫn đang được triển khai, gia đình anh L. đã lập bàn thờ dưới chân cầu vì cho rằng anh này có thể đã tử vong.

Người đàn ông 38 tuổi nghi nhảy cầu, gia đình lập bàn thờ bên sông: Diễn biến bất ngờ sau đó - Ảnh 1.

Trong lúc các lực lượng đang tìm kiếm, gia đình đã lập bàn thờ anh L. dưới chân cầu.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, diễn biến bất ngờ đã xảy ra khi khuya ngày 9/10, anh L. đã trở về nhà. Người thân của người đàn ông vô cùng ngỡ ngàng và mừng rỡ.

Trên báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND xã Cẩm Thủy cho biết thêm, hiện cơ quan công an đang xác minh, làm rõ liệu người đàn ông có nhảy cầu tự tử hay không. Bước đầu nghi anh L. có nhảy cầu nhưng đã tự bơi được vào bờ vì bơi giỏi.

Thanh sắt từ tầng cao rơi trúng đầu nam bảo vệ ở Hà Nội: Hé lộ người làm rơi
Tags

nhảy cầu

Cẩm Thủy

Thanh Hóa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại