Người đàn ông 38 tuổi nghi nhảy cầu, gia đình lập bàn thờ bên sông: Diễn biến bất ngờ sau đó

Trước đó, anh L. nhắn tin cho bạn nhờ ra cầu Cẩm Thủy để lấy xe về. Gia đình nghi người đàn ông nhảy cầu tự tử nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Mới đây, dư luận xôn xao thông tin một người đàn ông ở Thanh Hóa nghi nhảy cầu Cẩm Thủy tự tử. Gia đình của người đàn ông nghi nhảy cầu sau đó đã túc trực bên bờ sông, thậm chí lập bàn thờ.

Thông tin trên báo Tiền Phong cho hay vào khoảng 20 giờ ngày 8/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc anh P.V.L. (SN 1988, trú xã Cẩm Thủy) nghi nhảy cầu tự tử. Người này trước đó đã nhắn tin cho người bạn nhờ ra cầu Cẩm Thủy để lấy xe về.

Sau khi tiếp nhận thông tin, người thân của anh L. cùng lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Trong khi việc tìm kiếm vẫn đang được triển khai, gia đình anh L. đã lập bàn thờ dưới chân cầu vì cho rằng anh này có thể đã tử vong.

Trong lúc các lực lượng đang tìm kiếm, gia đình đã lập bàn thờ anh L. dưới chân cầu.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, diễn biến bất ngờ đã xảy ra khi khuya ngày 9/10, anh L. đã trở về nhà. Người thân của người đàn ông vô cùng ngỡ ngàng và mừng rỡ.

Trên báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND xã Cẩm Thủy cho biết thêm, hiện cơ quan công an đang xác minh, làm rõ liệu người đàn ông có nhảy cầu tự tử hay không. Bước đầu nghi anh L. có nhảy cầu nhưng đã tự bơi được vào bờ vì bơi giỏi.