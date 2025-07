Ngày 7-7, đại diện đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết vừa đổi thưởng cho vị khách may mắn mua 10 tờ vé số trúng độc đắc dãy số 174867, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước phát hành ngày 5-7.

Đại diện đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang chia sẻ lên mạng xã hội 10 tờ vé số độc đắc sau khi đổi thưởng cho khách hàng

Theo thông tin từ đại lý vé số ở Rạch Giá, vị khách là người địa phương, đã mua 10 tờ vé số trên lúc đi công việc tại TP HCM. Sau khi biết trúng số giải độc đắc, người này về quê, mang vé số đến đại lý đổi thưởng vào sáng 6-7. Đại lý đã thực hiện việc đổi thưởng nhanh gọn và bảo mật hoàn toàn thông tin cho khách hàng.

Hình ảnh về 10 tờ vé số trúng độc đắc được đại lý vé số Triều Phát chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt quan tâm. Nhiều người hào hứng "xin vía" vị khách may mắn nói trên.

Một người dân An Giang may mắn trúng 10 tờ vé số giải đặc biệt do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước phát hành

Cùng ngày, một đại lý vé số ở tỉnh Vĩnh Long cũng đã đổi thưởng cho một khách hàng là người làm thuê ở địa phương trúng 6 tờ giải độc đắc của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng phát hành ngày 6-7.

Trước đó, ngày 5-7, một người đàn ông ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long mua 5 tờ vé số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh trong lúc uống cà phê đã may mắn trúng giải đặc biệt 10 tỉ đồng.

Cũng trong ngày 5-7, một người dân ở Tây Ninh đã liên hệ một đại lý vé số ở Cà Mau để đổi 5 tờ vé số trúng giải đặc biệt do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long phát hành ngày 4-7.

Trong khi đó, một người dân ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang may mắn trúng giải an ủi với dãy số cuối có tứ quý 9999 do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Long An phát hành. Đây cũng là dãy số trúng độc đắc do công ty phát hành cùng ngày.

Trước đó, ngày 4-7, một người làm thuê ở Phú Quốc may mắn trúng 14 tờ vé số giải an ủi (6 triệu đồng) so với dãy số đặc biệt 088939 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành.

Cách đó không lâu, 3 người dân ở Cà Mau may mắn cùng trúng 8 tờ vé số giải đặc biệt do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng phát hành ngày 29-6…