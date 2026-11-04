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Người dân lắp camera chú ý mức phạt đến 50 triệu đồng đã được áp dụng

Huỳnh Duy
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Hành vi lắp đặt camera tại nơi công cộng nhưng không có thông báo, tự ý chia sẻ hình ảnh thu được... có thể bị xử phạt đến 50 triệu đồng.

Theo Điều 71 Nghị định 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, các tổ chức, cá nhân cần tuân thủ những quy định liên quan đến việc thu thập, sử dụng dữ liệu từ hệ thống camera giám sát.

Cụ thể, hành vi lắp đặt, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình tại không gian công cộng hoặc khu vực cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng không có biển báo vật lý hoặc thông báo điện tử ở vị trí dễ nhận biết sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Người dân lắp camera cần lưu ý mức phạt lên đến 50 triệu đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Hành vi ghi hình, sử dụng hoặc chia sẻ trái phép dữ liệu thu được từ camera giám sát có thể khiến tổ chức bị xử phạt đến 50 triệu đồng. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Quy định này nhằm bảo đảm người dân nhận biết được việc mình đang bị ghi âm, ghi hình khi xuất hiện tại những khu vực có lắp đặt camera.

Cùng mức phạt từ 10-20 triệu đồng là hành vi không cung cấp thông tin liên hệ của bên kiểm soát dữ liệu cá nhân hoặc bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân khi chủ thể dữ liệu có yêu cầu truy xuất hình ảnh của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đáng chú ý, mức phạt có thể tăng lên 30-50 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn. Trong đó, việc sử dụng hình ảnh, giọng nói và dữ liệu cá nhân thu được từ hệ thống camera giám sát công cộng cho mục đích thương mại, phân tích hành vi hoặc nhận diện khuôn mặt tự động để lập hồ sơ cá nhân mà không có sự đồng ý hợp pháp của chủ thể dữ liệu đều có thể bị xử phạt.

Ngoài ra, hành vi trích xuất, chia sẻ hoặc công khai trái phép dữ liệu ghi âm, ghi hình cũng bị phạt từ 30-50 triệu đồng, trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, tổ chức vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Đồng thời, cơ quan chức năng có thể yêu cầu hủy, xóa dữ liệu âm thanh, hình ảnh đã thu thập trái quy định đến mức không thể khôi phục.

Đối với hành vi không cung cấp thông tin liên hệ khi có yêu cầu truy xuất hình ảnh, tổ chức vi phạm còn phải thiết lập, công khai thông tin liên hệ của bên kiểm soát dữ liệu cá nhân và cung cấp minh chứng thực hiện cho cơ quan có thẩm quyền.

Cần lưu ý, mức phạt từ 10-50 triệu đồng nêu trên được áp dụng đối với tổ chức có hành vi vi phạm. Trường hợp cá nhân thực hiện cùng hành vi, mức phạt bằng một nửa mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

Như vậy, việc lắp đặt camera không chỉ dừng lại ở yêu cầu bảo đảm an ninh, giám sát mà còn phải tuân thủ các quy định về thông báo ghi hình, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng hình ảnh thu thập được đúng mục đích.

Tags

camera

an ninh mạng

dữ liệu cá nhân

xử phạt

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