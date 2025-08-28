Người dân khắp thế giới đến Campuchia thời gian này phải lưu ý, một hãng bay Việt Nam cũng đã ra thông báo

Vietnam Airlines vừa thông báo sẽ chuyển toàn bộ chuyến bay đi/đến Phnom Penh sang sân bay quốc tế Techo International Airport (mã KTI) từ 00:01 ngày 9/9. Hãng cho biết các vé đã phát hành sẽ tự động cập nhật mã sân bay từ PNH sang KTI, số hiệu chuyến bay giữ nguyên; khách có nhu cầu đổi hành trình sẽ được hỗ trợ theo quy định hiện hành. Đây là động thái bám sát quyết định của nhà chức trách Campuchia chuyển vai trò cửa ngõ thủ đô từ sân bay hiện hữu Phnom Penh (PNH) sang KTI.

Không chỉ Vietnam Airlines, loạt hãng quốc tế cũng đã công bố lịch di dời khai thác sang KTI vào cùng ngày 9/9. Cathay Pacific thông báo PNH sẽ ngừng hoạt động lúc 23:59 ngày 8/9, từ đó mọi chuyến bay của hãng chuyển sang KTI. EVA Air cho biết lịch bay giữ nguyên, chỉ thay đổi điểm đi/đến. Qatar Airways xác nhận cập nhật mã sân bay KTI cho toàn bộ đặt chỗ sau 9/9. Thai Airways công bố kế hoạch chuyển sân bay và hiển thị đường bay KTI–BKK trong hệ thống. AirAsia cũng phát hành khuyến cáo tương tự. Phía Air Cambodia nêu rõ từ 8:00 ngày 9/9 toàn bộ chuyến bay sẽ xuất phát ở KTI. Các thông báo cho thấy việc chuyển dịch là đồng loạt, bảo đảm tính liên tục cho hành khách.

Trước ngày mở cửa, hành khách được khuyến nghị kiểm tra lại mã sân bay KTI, thời gian di chuyển từ trung tâm Phnom Penh tới sân bay mới (xa hơn PNH) và chính sách đổi vé nếu cần điều chỉnh kế hoạch.

Về phía Campuchia, Chính phủ đã ấn định mốc vận hành chính thức 9/9, đồng thời chuẩn bị các đợt bay thử trước ngày mở cửa để kiểm tra hệ thống. Theo thông báo của Cơ quan Thư ký Nhà nước phụ trách Hàng không Dân dụng (SSCA) và các kênh truyền thông nhà nước, lễ khánh thành chính thức dự kiến diễn ra vào tháng 10. Tân Hoa xã cho biết mốc 9/9 đã được xác lập trong thông cáo của Campuchia, khép lại quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm cho dự án sân bay mới.

KTI được kỳ vọng là mảnh ghép hạ tầng trong chiến lược nâng cấp vị thế trung chuyển và logistics của Phnom Penh.

KTI là một trong những dự án hạ tầng hàng không lớn của khu vực năm nay. AP mô tả đây là sân bay xây mới hoàn toàn trên khu đất 2.600 ha giáp ranh Kandal – Takeo, có tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD do Cambodia Airport Investment Co. (CAIC) – liên doanh giữa SSCA và OCIC – phát triển; nhà thầu chính là China Construction Third Engineering Bureau, thiết kế bởi Foster + Partners. Giai đoạn 1 dự kiến đáp ứng 13 triệu khách/năm, mở rộng lên 30 triệu rồi 50 triệu vào các pha sau. Về vận hành, Vinci Airports/Cambodia Airports đã được lựa chọn làm đơn vị khai thác, đánh dấu bước hội nhập tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế ngay từ ngày đầu.

Kỳ vọng của Campuchia với KTI là đa lớp. Trước hết, sân bay mới sẽ giải tỏa công suất cho thủ đô khi nhu cầu hàng không – du lịch phục hồi mạnh sau đại dịch và mở ra đường bay tầm xa nhờ tiêu chuẩn 4F, đường băng dài 4.000 m. Tiếp theo, KTI là mảnh ghép hạ tầng trong chiến lược nâng cấp vị thế trung chuyển và logistics của Phnom Penh, bên cạnh tuyến đường sắt kết nối, cao tốc và các khu đô thị – thương mại mới ở phía nam thủ đô. Ở tầm vĩ mô, chính phủ kỳ vọng KTI sẽ trở thành đòn bẩy du lịch sau khi Siem Reap - Angkor International Airport vận hành từ 2023, hướng tới mục tiêu tăng khách quốc tế và thu hút đầu tư dịch vụ – bán lẻ quanh sân bay.

Trong bức tranh rộng hơn, KTI là tín hiệu nâng chất cửa ngõ hàng không Campuchia, còn với Việt Nam – thị trường khách và điểm trung chuyển quan trọng của Phnom Penh – đây là cơ hội mở đường bay, tăng tần suất và làm sâu thêm liên kết hàng không – du lịch của tiểu vùng Mekong.