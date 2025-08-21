Người dân khắp nơi đổ về trung tâm Hà Nội “cắm trại” từ 6, 7h sáng, quyết chờ 12 tiếng để xem hợp luyện diễu binh diễu hành hoành tráng tối 21/8

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tối 21/8. Đây được xem là một trong những màn tổng duyệt quan trọng, hứa hẹn mang đến những hình ảnh ấn tượng cho người dân.

Mặc dù đến 20h buổi hợp luyện mới chính thức bắt đầu thế nhưng ngay từ sáng ngày 21/8, nhiều người dân Hà Nội và cả các tỉnh thành đã tập trung về các tuyến phố trung tâm nơi đoàn diễu binh, diễu hành dự kiến đi qua để tìm cho mình vị trí thuận lợi. Không khí háo hức lan tỏa khi ai nấy đều mong chờ được chứng kiến từng đội hình trang nghiêm, khí thế.

Cả gia đình chị Trang mang theo chiếu trải sẵn từ sáng để ngồi chờ đợi xem buổi hợp luyện diễu binh diễu hành tối 21/8

Gia đình không chỉ chuẩn bị đồ ăn nước uống mà còn cả áo mưa, quạt đề phòng thời tiết thất thường

Khu vực đường Hùng Vương ngay từ sáng 21/8 đã có rất đông người dân tập trung về đây

Chị Trang (trú tại Hà Nội) cho biết, gia đình chị đã có mặt từ 10h sáng để giữ chỗ. "Chúng tôi mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ, thậm chí cả quạt mini để chuẩn bị chờ đợi. Đây là một sự kiện lớn, cả nhà đều rất háo hức được tận mắt chứng kiến", chị chia sẻ.

Anh Hùng (quận Hà Đông) cho biết, gia đình anh có mặt từ 9h sáng, tức gần 12 tiếng trước giờ hợp luyện: “Bọn trẻ háo hức lắm, cứ đòi đi xem bằng được. Chúng tôi đi sớm để tránh cảnh chen chúc, cũng tranh thủ chọn được chỗ đẹp ngay sát tuyến đường diễu binh đi qua. Cả nhà chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống, quạt cầm tay, thậm chí áo mưa để chờ đến tối. Xem diễu binh ngay giữa Thủ đô là trải nghiệm đặc biệt mà không phải lúc nào cũng có.”

Còn anh Nam (trú tại Cầu Giấy) chia sẻ gia đình có 3 con nhỏ nên anh quyết định xin nghỉ làm để cùng vợ đưa các con đi từ sáng: “Một mình mẹ thì không thể chăm sóc hết được ba đứa, nên tôi xin nghỉ để cùng đi. Thật ra cũng muốn chờ đến buổi diễu binh chính thức vào ngày Quốc khánh 2/9, nhưng sợ khi đó đông quá sẽ không dám cho con ra. Vì vậy, cả nhà chọn xem hợp luyện, vừa thoải mái hơn, vừa để các cháu tận mắt chứng kiến một sự kiện đặc biệt. May mắn thời tiết hôm nay có nắng nhẹ, mát mẻ không quá oi nóng nên cả gia đình cũng không bị mệt”.

Người dân Thủ đô háo hức xếp hàng từ sáng sớm để giữ chỗ đẹp xem hợp luyện diễu binh. (Ảnh: Như Hoàn)

Không khí náo nức trước giờ hợp luyện tối 21/8, nhiều gia đình coi đây như một buổi “concert” đặc biệt.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho lên phố từ sáng, háo hức chờ được tận mắt chứng kiến đoàn điễu binh diễu hành di chuyển qua.

Dù xung quanh không khí khá náo nhiệt, nhưng một bé trai vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay người thân

Không chỉ có các gia đình ở Hà Nội, nhiều người dân từ các tỉnh thành khác như Phú Thọ, Hưng Yên, Cao Bằng… cũng đã về Thủ đô từ sớm để tận mắt theo dõi buổi hợp luyện. Với họ, đây là cơ hội hiếm có để chứng kiến không khí trang nghiêm, hùng tráng của một sự kiện trọng đại, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt cùng người thân.

Theo ghi nhận, các điểm dọc tuyến phố Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Quảng trường Ba Đình… đang là những vị trí được nhiều người dân lựa chọn để theo dõi buổi hợp luyện. Với không gian rộng thoáng, tầm nhìn đẹp, đây cũng chính là những điểm hứa hẹn mang lại trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khán giả.

Buổi hợp luyện tối nay không chỉ là màn kiểm tra quan trọng về đội hình, khí thế mà còn góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, lan tỏa niềm tự hào trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm mùa thu lịch sử.