Người dân kể giây phút trèo tường hỗ trợ chữa cháy Trường THCS Kim Liên

Phát hiện có cháy, khói bốc lên cuồn cuộn từ dãy nhà cấp 4 trong Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), nhiều người trèo qua tường, cùng nhau dùng vòi nước dập lửa.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa.

Trưa 5/11, vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy nhà cấp 4 trong Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, TP Hà Nội) khiến 1 người tử vong.

Nhớ lại sự việc, ông Nguyễn Hữu Chuẩn - nhân viên kỹ thuật tòa nhà VCCI cho biết, ngay khi phát hiện có cháy, ông cùng khoảng 20 nhân viên tòa nhà triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy, ngăn nguy cơ ngọn lửa lan sang.

Lúc này, mọi người trèo lên khu vực tường ngăn giữa trường học và tòa nhà, dùng vòi nước chữa cháy dập lửa.

“Lúc đó khói vàng bốc ra từ bên trong mù mịt, chúng tôi không nhìn thấy lửa bên trong”, ông Chuẩn cho biết.

Nhiều người dùng vòi cứu hỏa chữa cháy.

Còn ông Lý Quốc Tuấn, cán bộ Bệnh viện Đông Đô cho biết, ngay khi nhận được tin báo cháy, ông đã nhanh chóng huy động nhân viên phối hợp với mọi người chữa cháy.

Theo ông Tuấn, sau khi đám cháy được khống chế, bệnh viện tiếp tục điều động nhân viên y tế cùng xe cứu thương đến hiện trường, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu những người bị nạn.

Tại hiện trường, người dân sống trong khu tập thể kể lại, khói bốc ra từ dãy nhà khiến mọi người hốt hoảng.

“Lúc đó gia đình tôi đang ở trong nhà thì khói bay vào phòng dày đặc, khó thở. Mọi người phải đóng cửa chạy ra ngoài”, bà H. sống tại tầng 4 khu tập thể đối diện cho biết.

Khói cuồn cuộn bốc lên từ khu vực dãy nhà.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 12h, một vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn và bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 13h đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.