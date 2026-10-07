Người dân hoảng loạn kể lại khoảnh khắc cửa hàng xe máy cháy lan sang nhà trọ lúc rạng sáng ở TP.HCM

Cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, TP.HCM cháy rụi lúc rạng sáng 7/10, mái và khung thép đổ sập, hiện trường bị phong tỏa nhiều giờ để xử lý.

Rạng sáng 7/10, một cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, TP.HCM bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, hiện trường vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa để xử lý. Phần lớn cửa hàng xe máy bị thiêu rụi, mái và khung thép đổ sập. Các phương tiện chưa được lưu thông qua khu vực hiện trường.

Theo lời kể của một người sống trong khu nhà trọ gần đó, thời điểm xảy ra vụ cháy, người này đang ngủ thì nghe mọi người đập cửa, hô hoán báo cháy. "Lúc đó tầm 4h mấy, mọi người hô hoán nhau chạy. Em đang ngủ trong phòng thì nghe mấy bác trong phòng trọ đập cửa kêu dậy đi, cháy rồi. Lúc mới nghe cũng không đủ bình tĩnh để nghĩ nhiều, tụi em bỏ của chạy lấy người thôi."

Khu vực xảy ra vụ cháy (Ảnh: Di Anh)

Người dân cho biết khi chạy ra ngoài, khói đen đã bao trùm khu vực, mọi người xung quanh đều hoảng loạn tìm cách thoát thân."Em chạy ra là khói đen kịt hết rồi, chưa thấy lửa. Mọi người la hét hoảng loạn lắm. Giờ về lấy tạm ít đồ để qua nhà bạn ở nhờ thôi rồi tính tiếp."

Một người dân khác sống gần hiện trường cũng kể lại, trước khi ngọn lửa bùng lên, họ nghe nhiều tiếng nổ lớn: "Chồng chị đi chạy xe về tầm 2h, kêu muộn quá rồi đi ngủ. Vừa nằm được một xíu là nghe tiếng nổ bộp bộp to lắm. Sợ lắm."

Theo người này, khu vực xung quanh cửa hàng còn có hai shop thời trang và nhiều khu nhà trọ. Khi nhìn từ trên lầu xuống, người này thấy lửa bùng lên từ khu vực bảng hiệu của cửa hàng xe.

Hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa từ khoảng 6h sáng để phục vụ công tác xử lý và điều tra nguyên nhân vụ cháy (Ảnh: Di Anh)

Một người dân khác sống sát khu vực xảy ra cháy cho biết bên trong cửa hàng có một bảo vệ. Khi nghe tiếng nổ, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. "Trong tiệm xe có một bảo vệ. Cháy nghe tiếng nổ rồi lửa phực phực lên. Nhà tôi cách đó cả 100 mét mà nóng cũng không chịu được."

Người dân xung quanh cũng tìm cách dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa quá lớn. "Dân ở đây cũng mang bình chữa cháy ra dập nhưng không ăn thua, lửa cao quá. Mấy người trong nhà trọ chạy ra toáng loạn."

Hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa từ khoảng 6h sáng để phục vụ công tác xử lý và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đến 11h, người dân và phương tiện vẫn chưa được di chuyển qua khu vực này.