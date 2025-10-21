Người dân háo hức trải nghiệm không gian xanh mới tại Hà Nội

Người dân háo hức trải nghiệm không gian xanh mới tại Công viên Cầu Giấy.
Đây là công trình chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 3 cổng công viên với mái vòm khác nhau tạo điểm nhấn cho không gian. Công viên đã hạ độ cao rào chắn, tạo cảm giác thân thiện, dễ tiếp cận cho người dân từ nhiều hướng.
Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trong công viên được nâng cấp, không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tập thể dục buổi tối của người dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Một đài phun nước nghệ thuật cùng biểu tượng mới của công viên được lắp đặt, tạo nên một điểm nhấn kiến trúc hoành tráng và hiện đại.
Từ cổng chính đi vào phía bên tay phải là khu vui chơi trẻ em. Một trong những điểm nhấn lớn của đợt cải tạo lần này chính là việc xây mới và nâng cấp khu vui chơi trẻ em.
Hệ thống cầu trượt, xích đu, nhà bóng, lưới nhện... đều được thay thế bằng thiết bị mới đạt tiêu chuẩn an toàn châu Âu, sử dụng vật liệu chống nóng, không sắc cạnh.
Sàn khu vực chơi cũng được lót cao su giảm chấn, giảm thiểu chấn thương cho trẻ. Bên cạnh đó, các bảng hướng dẫn sử dụng và biển cảnh báo độ tuổi được bổ sung rõ ràng, thể hiện sự quan tâm đến tính khoa học trong thiết kế không gian công cộng.
Toàn bộ khu vui chơi cũ đã được thay thế bằng các cụm thiết bị liên hoàn hiện đại bao gồm cầu trượt, xích đu, lưới nhện, nhà bóng và các bộ vận động đa dạng. Anh Công Sơn (phường Cầu Giấy) vui mừng khi thấy công viên được cải tạo khang trang, sạch sẽ hơn sau nhiều năm xuống cấp: "Anh cho biết không gian mới thoáng đãng, lành mạnh, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em đến vui chơi và rèn luyện".
Điểm nhấn đặc biệt và độc đáo nhất là toàn bộ sàn của khu vực này được lót bằng thảm cao su giảm chấn. Lớp đệm đàn hồi này giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương khi trẻ em không may bị ngã, mang lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh.