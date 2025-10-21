Người dân háo hức trải nghiệm không gian xanh mới tại Hà Nội

Toàn bộ khu vui chơi cũ đã được thay thế bằng các cụm thiết bị liên hoàn hiện đại bao gồm cầu trượt, xích đu, lưới nhện, nhà bóng và các bộ vận động đa dạng. Anh Công Sơn (phường Cầu Giấy) vui mừng khi thấy công viên được cải tạo khang trang, sạch sẽ hơn sau nhiều năm xuống cấp: "Anh cho biết không gian mới thoáng đãng, lành mạnh, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em đến vui chơi và rèn luyện".