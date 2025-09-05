Người dân Hà Tĩnh, Quảng Trị đón tin vui: Sẽ hoàn thành 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam dài 259 km với tổng mức đầu tư 49.200 tỷ đồng trong năm nay

Theo Công văn số 8190 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, đến nay tất cả 5 dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã cơ bản hoàn thành tuyến chính cao tốc, đã thông xe và đưa vào khai thác 259,2 km đường bộ cao tốc, đáp ứng tiến độ yêu cầu của Chính phủ. Trong đó, dự án Hàm Nghi - Vũng Áng đã hoàn thành toàn bộ.

Cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thông xe. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Để hoàn thành các hạng mục còn lại của các dự án thành phần, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các phạm vi còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ...) của 3 dự án thành phần Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ trước ngày 15/9/2025; có giải pháp bảo vệ thi công (tại một số vị trí người dân cản trở thi công) để các nhà thầu tổ chức thi công hoàn thành các dự án theo tiến độ yêu cầu.

Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục phát huy tinh thần "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "xuyên ngày lễ, xuyên ngày tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "thi công 3 ca, 4 kíp"… để thi công, phấn đấu hoàn thành 2 dự án thành phần Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh trong tháng 9/2025, hoàn thành dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ trong tháng 10/2025.

Đồng thời, Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai hạng mục giám sát điều hành giao thông và hạng mục trạm dừng nghỉ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

5 dự án thành phần cao tốc có chiều dài 259,16 km, tổng mức đầu tư 49.206 tỷ đồng, trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị. Trong đó, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (dài 35,28km), Hàm Nghi - Vũng Áng (dài 54,2km), Vũng Áng - Bùng (dài 55,34km), Bùng - Vạn Ninh (dài 48,84km), Vạn Ninh - Cam Lộ (dài 65,5km) thuộc tuyến cao tốc trục dọc Bắc - Nam phía Đông có quy mô đầu tư 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.



