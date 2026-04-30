Người dân Hà Nội mang bao tải đi đựng tiền: Tiết lộ mức giá đền bù dự án Olympic

Mới đây, hình ảnh nhiều người dân tại thôn Động Giã, xã Thanh Oai (Hà Nội) mang bao tải đi nhận tiền đền bù dự án Khu đô thị thể thao Olympic vào ngày 29/4 đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ tò mò về mức giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Thông tin trên báo Dân Việt cho hay, theo thông báo của UBND xã Thanh Oai, các khoản bồi thường và hỗ trợ được áp dụng theo Quyết định 40/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội.

Hình ảnh người dân mang bao tải đi đựng tiền đền bù dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Mức bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Olympic là 1.085.000 đồng/m2.

Đối với người sử dụng đất nông nghiệp bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thì sẽ được hưởng 10.000 đồng/m2, nhưng không quá 10.000.000 đồng/hộ.

Thông tin trên báo Dân trí cho biết, các hộ gia đình, cá nhân sẽ được nhận thêm tiền hỗ trợ ổn định đời sống; tiền bồi thường về cây cối, hoa màu trên đất (nếu có).

Nếu thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng được hỗ trợ trong 3 tháng, được tính: 3 tháng x 30kg gạo x 16.600 đồng x số khẩu. Nếu thu hồi từ 30 đến 70%, được tính: 6 tháng x 30kg gạo x 16.600 đồng x số khẩu. Nếu thu hồi trên 70%, được tính: 12 tháng x 30kg gạo x 16.600 đồng x số khẩu.

Nhiều gia đình nhận được tiền tỷ trong đợt chi trả đền bù này.

Trên báo Dân Việt thông tin thêm, gia đình ông N.Đ.X. (thôn Động Giã, xã Thanh Oai) chia sẻ, có 3.667 m2 đất ruộng (tương đương hơn 10 sào). Gia đình ông X. nhận được tổng số tiền là 3,9 tỷ đồng sau khi áp dụng đầy đủ các khoản bồi thường, hỗ trợ và thưởng tiến độ.

Trong khi đó, gia đình ông ông N.Q.T. được đền bù gần 2 tỷ đồng cho 1.835 m2 đất ruộng; Ông Nguyễn Viết Kim nhận hơn 6,035 tỷ đồng cho 5.553 m2 (hơn 15 sào).

Trong đợt chi trả đầu tiên, 107 hộ dân thôn Động Giã đã nhận được tiền đền bù. Các hộ còn lại dự kiến sẽ tiếp tục được chi trả trong những đợt tiếp theo.