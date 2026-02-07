Người dân được bồi thường đất muốn nhận tiền mặt, không qua tài khoản ngân hàng có được không? Bộ Tài chính giải đáp

Vừa qua, đại diện một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đã gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính liên quan đến việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi bồi thường đất bằng tiền mặt.

Theo nội dung câu hỏi, căn cứ Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN, tại tiết c khoản 1 Điều 9 có quy định: khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp cho biết, trong quá trình bồi thường, thương lượng tạo quỹ đất để thực hiện dự án, doanh nghiệp phát sinh chi tiền bồi thường cho người dân. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người dân chỉ đồng ý nhận tiền mặt, không thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Do đó, doanh nghiệp đề nghị Bộ Tài chính làm rõ: các khoản chi bồi thường đất bằng tiền mặt nêu trên có được xem là chi phí hợp lý, hợp lệ để tính vào giá vốn khi xác định thuế TNDN hay không, nhằm có căn cứ triển khai thực hiện từ năm 2026.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Tài chính cho biết:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9, điểm b khoản 2 Điều 17 và điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ, trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì khoản chi phí bồi thường phải thực hiện theo phương án bồi thường tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai và hồ sơ, chứng từ của các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp doanh nghiệp thực tế phát sinh khoản chi bồi thường cho người dân nằm trong phương án bồi thường tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì kể từ ngày 15/12/2025, để được tính vào chi phí được trừ thì khoản thanh toán từng lần cho người dân từ 05 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Linh San