Ngày 20/8, ông Nguyễn Minh Chuyền - Chủ tịch UBND xã Ea Kar (Đắk Lắk) xác nhận có việc người dân xếp hàng tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã bằng cách đặt nón bảo hiểm để đặt chỗ .

Người dân dùng mũ bảo hiểm để đặt chỗ. Ảnh: Mạng xã hội.

Ông Chuyền cho biết, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Ea Kar có cả bộ phận một cửa của Chi nhánh Văn phòng đất đai tỉnh tiếp nhận hồ sơ, dẫn đến số lượng người đến đăng ký làm việc rất đông.

Phần lớn người dân đến làm thủ tục đất đai, chủ yếu là nông dân, thường đến rất sớm từ 4-5 giờ sáng để xếp hàng, chờ nộp hồ sơ sớm rồi trở về với công việc trên nương rẫy.

Tuy nhiên, khi việc xếp hàng trở nên mệt mỏi, một số người dân đã đặt mũ bảo hiểm để giành chỗ, tạo ra những hình ảnh không đẹp.

Phần lớn người dân đi làm thủ tục đất đai. Ảnh: Mạng xã hội

Chủ tịch UBND xã Ea Kar cũng cho biết, trước tình trạng này, lãnh đạo xã đã trực tiếp vận động bà con xếp hàng ngay ngắn và chỉ đạo cán bộ, nhân viên cung cấp ghế cho người dân ngồi. Tuy nhiên, sau một thời gian, tình hình lại trở về như cũ, bà con lại tiếp tục "đặt chỗ" bằng mũ bảo hiểm.

Hình ảnh người dân xếp hàng bằng gạch đá, mũ bảo hiểm. Ảnh: Mạng xã hội

Để giải quyết vấn đề, xã Ea Kar đã cắt cử cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa từ lúc 6 giờ sáng, hướng dẫn bà con bốc số và xếp hàng theo quy định, không sử dụng gạch đá hay mũ bảo hiểm. Chính quyền xã cũng sẽ làm việc với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để tìm giải pháp, hoặc đề nghị đơn vị chuyển về trụ sở khác.

Đồng thời, chính quyền xã đã báo cáo sự việc với đoàn công tác của HĐND tỉnh khi các đơn vị xuống xã làm việc, nhằm tìm ra phương án cải thiện tình hình phục vụ hành chính công tại địa phương.

Trước đó hình ảnh người dân dùng mũ bảo hiểm, gạch đá để “đặt chỗ” được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng.