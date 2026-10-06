HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người dân đứng chật kín theo dõi phiên xét xử bị cáo vụ thảm án ở Đồng Nai

Nguyễn Tiến - Văn Quân
|

Sáng 6/10, rất đông người dân tập trung trước TAND TP. Đồng Nai để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Anh, hung thủ gây ra vụ thảm án rúng động dư luận cả nước khiến 3 mẹ con tử vong. Nạn nhân còn lại trong gia đình (người chồng) bị thương nặng.

Luật sư bảo vệ gia đình các nạn nhân chia sẻ trước phiên xử. Video: Nguyễn Tiến - Văn Quân

Từ sáng sớm, khu vực trước trụ sở TAND TP. Đồng Nai đã thu hút đông người dân đến theo dõi phiên tòa. Trên vỉa hè dọc hàng rào tòa án, nhiều người đứng thành từng nhóm, liên tục hướng mắt về phía bên trong khu vực xét xử.

Không ít người sử dụng điện thoại để ghi hình, chụp ảnh hoặc theo dõi diễn biến. Có thời điểm, khu vực trước cổng tòa đông kín người. Lực lượng chức năng có mặt để bảo đảm an ninh, trật tự và điều tiết giao thông.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) bị Viện KSND TP. Đồng Nai truy tố về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Chùm ảnh phóng viên ghi nhận trước cổng TAND TP Đồng Nai lúc 7 giờ sáng 6/10.

Từ sáng sớm 6/10, đông người dân có mặt trước TAND TP. Đồng Nai để theo dõi phiên xét xử vụ thảm án khiến 3 mẹ con tử vong.

Nhiều người đứng sát hàng rào tòa án, dùng điện thoại ghi lại diễn biến bên ngoài phiên xử.

Nhiều người mang theo tấm ảnh in chân dung nghi phạm với dấu gạch chéo màu đỏ thể hiện sự bức xúc trước hành vi dã man của bị cáo.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bên ngoài phiên tòa.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại