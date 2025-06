Người dân Đồng Nai và Vũng Tàu đón tin vui: Cây cầu trị giá 4.900 tỷ sở hữu nhịp chính lớn nhất Đông Nam Á, kết nối 2 địa phương vừa có diễn biến mới giúp thúc đẩy tiến độ thi công

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 2,5 ha rừng trồng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện dự án cầu Phước An. Diện tích rừng được chuyển mục đích bao gồm một phần của 33 lô rừng thuộc khoảnh 3, tiểu khu 223 trên địa bàn xã Phước An (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) do Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành quản lý.

Trước đó, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng này để thực hiện dự án.

Dự án cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải, kết nối huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với thành phố Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được khởi công vào tháng 6/2023, có tổng chiều dài hơn 4,3 km với tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng.

Cầu Phước An là cây cầu có nhịp chính lớn nhất Đông Nam Á với khoảng cách giữa hai nhịp chính lên đến 250 m.

Phối cảnh cầu Phước An.

Sau khoảng 2 năm khởi công, tính đến giữa tháng 5, dự án đã hoàn thành hơn 60% khối lượng, nhiều hạng mục quan trọng đã vượt tiến độ. Đường dẫn dài hơn 4 km phía Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất trải nhựa. Bên phía tỉnh Đồng Nai, mặt bằng đang được phát quang, chuẩn bị cho giai đoạn thi công tiếp theo.

Dự kiến, cầu Phước An sẽ được hoàn thành vào năm 2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình này giúp kết nối khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải với cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (rút ngắn gần 30 km quãng đường vận chuyển hàng hóa đi miền Tây Nam Bộ).

Cùng với đó, cầu Phước An sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51, tăng cường kết nối hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm logistics lớn.