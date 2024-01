Người dân “đổ xô” mua vé số cầu may, hàng loạt công ty xổ số lãi lớn, tổng thu ngân sách cũng lên cao kỷ lục với 46.000 tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Tài chính ghi nhận, tổng số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết năm 2023 đạt gần 46.000 tỷ đồng. Đây là mức thu kỷ lục và cao hơn 22% so với dự toán Quốc hội giao. Trong đó, đóng góp chủ yếu cho ngân sách từ hoạt động xổ số kiến thiết (XSKT) là của 21 công ty xổ số phía Nam.

Theo ước tính sơ bộ, Công ty XSKT Tp.HCM doanh thu ước đạt hơn 11.370 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế gần 1.500 tỷ đồng, thuế và nộp ngân sách nhà nước hơn 3.800 tỷ đồng. Được biết, Xổ số kiến thiết Tp.HCM đang chiếm thị phần lớn nhất khu vực. Theo đó, lợi nhuận công ty cũng dẫn đầu với 661 tỷ đồng.

Công ty XSKT Vĩnh Long ước tổng doanh thu đạt gần 6.400 tỷ đồng. Số tiền chi trả thưởng là hơn 3.100 tỷ đồng, Công ty đã nộp ngân sách 1.714 tỷ đồng.

Còn Công ty XSKT Long An có doanh số tiêu thụ vé số năm 2023 ước đạt trên 6.300 tỷ đồng. Số thu nộp ngân sách từ hoạt động kinh doanh xổ số là 2.362 tỷ đồng. Các công ty xổ số kiến thiết Bến Tre, Sóc Trăng... cũng nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Ghi nhận báo cáo nửa đầu năm 2023 của các Công ty XSKT cũng cho thấy hầu hết các bên đều đạt lãi lỷ lục, tăng hai chữ số so với cùng kỳ năm 2022. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh kinh tế suy thoái, người dân ngược lại tăng mua vé số “cầu may”. Trước đó, năm 2022 lợi nhuận của các công ty kinh doanh xổ số cũng tăng mạnh so với năm 2021 (ảnh hưởng do đại dịch Covid-19).

Đặc biệt, doanh thu công ty SXKT phía Nam và các tỉnh miền Tây, theo truyền thống tiếp tục vượt trội hẳn so với miền Trung và miền Bắc.

Điểm qua một số tỉnh thành đáng chú ý phía Nam, có Công ty TNHH MTV Xổ số Bình Dương với doanh thu 2.922 tỷ đồng, tăng 18% so với nửa đầu năm ngoái. Trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tăng mạnh lên 369 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi 6 tháng cao nhất so với cùng giai đoạn nhiều năm trở lại đây của Xổ số Bình Dương.

Lập kỷ lục còn kể đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang: nửa đầu năm doanh thu đạt 2.908 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về chi phí, đặc thù công ty xổ số thì tiền trả thưởng chiếm rất lớn trong cơ cấu chi phí. Khoản này tại Xổ số Tiền Giang chiếm 1.543 tỷ đồng, tăng hơn 180 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, chi phí trực tiếp phát hành xổ số chiếm 549 tỷ đồng. Trong đó, hoa hồng cho đại lý 482 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế Xổ số Tiền Giang đạt 317 tỷ - tăng hơn 11% đồng thời là mức lãi cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây của doanh nghiệp.

Cũng như đơn vị ở Tiền Giang, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Cà Mau đạt đỉnh lợi nhuận so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây. Tại báo cáo bán niên 2023, doanh thu Công ty đạt 2.908 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2022. Kết quả, lợi nhuận sau nửa đầu năm nay đạt 368 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022….