Người dân đã chính thức nhận quà 2/9 từ hôm nay: Đăng ký qua VNeID, 100.000 đồng sẽ được chuyển về đâu?

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Công điện số 152/CĐ-TTg ngày 30/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trước đó, ngày 28/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ Tài chính cho biết, người dân bắt đầu nhận quà 100.000 đồng từ hôm nay, trường hợp chậm nhất không quá 15/9. Phần quà sẽ được trao đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể.

Việc tặng quà cũng được thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Mà tài khoản hưởng An sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money của công dân, được công dân đăng ký để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội. Như vậy, đối với những trường hợp đăng ký nhận tiền qua VNeID, số tiền sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money mà công dân đã cung cấp.

Để kiểm tra mình đã nhận được hay chưa, người dùng có thể thực hiện các bước sau đây.

Đối với những người chưa đăng ký nhận tiền qua VNeID và không thể nhận trực tiếp, bạn có thể đăng ký. Thời gian chi trả tập trung từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 1/9/2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.

Bước 1: Đăng nhập app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

Bước 2: Bấm chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Sau đó, người được nhận tiền an sinh xã hội nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Bước 3: Người dùng cần nhập đầy đủ thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng. Sau đó, tích chọn vào ô "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" ở cuối trang và nhấn Tiếp tục. Hệ thống sẽ đưa ra các bước hướng dẫn tiếp theo cho đến khi hoàn tất quy trình.

Bước 4: Bấm "Gửi thông tin". Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Thống kê đến hết ngày 28/8, đã có nhiều ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank. Dự kiến sẽ có thêm nhiều ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp VNeID cấp độ 2 nếu không thuận tiện nhận quà của VNeID, phần quà này có thể được chuyển đến tay người dân theo hình thức trực tiếp.



