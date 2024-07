Người dân có thể bấm biển số xe qua VNeID tại nhà từ 1/8/2024

Thông tư số 28/2024/TT-BCA vừa được Bộ Công An ban hành vào ngày 29//6/2024 vừa qua có thêm quy định về việc người dân có thể đăng ký thông tin xe trên các nền tảng gồm: Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đặc biệt là có thể dùng ứng dụng VNeID nhưng điều kiện áp dụng là xe sản xuất, lắp ráp trong nước mới đăng ký lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đối với trường hợp đăng ký trên ứng dụng VNeID, người dân cần truy cập ứng dụng và kê khai chính xác và đầy đủ các nội dung được yêu cầu; sau đó sẽ đăng ký sử dụng dịch vụ bư chính để nhận giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số. Sau khi nhận chứng nhận, người dân cũng sẽ phải gửi cho cơ quan đăng ký Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng cùng bản chà số máy, số khung với dấu giáp lai của cơ sở sản xuất qua dịch vụ bưu chính.

Nếu người đăng ký không nộp phiếu theo quy định hoặc cung cấp thông tin không đúng thì sẽ phải mang xe đến cơ quan đăng ký để thực hiện các công việc. Trong khi đó, nếu thành công đăng ký trên ứng dụng, VNeID sẽ thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn khách hàng nộp tiền lệ phí đăng ký xe với tiện ích thanh toán được tích hợp ngay trên VNeID.

Sau khi kê khai và nộp các giấy tờ theo quy định, cán bộ công an sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin. Công an sẽ gửi trả chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho người dân thông qua dịch vụ bưu chính; đồng thời, sau khi nhận được Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng từ người dân, cán bộ công an sẽ kiểm tra và xử lý thông tin để lưu hồ sơ đăng ký xe.

Cũng theo thông tư số 28/2024/TT-BCA, khi được cảnh sát giao thông kiểm tra, người dân có thể trình lên các loại giấy tờ qua ứng dụng VNeID gồm: Giấy phép lái xe; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

Theo Thế Giới Phương Tiện