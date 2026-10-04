Người dân có tài khoản VNeID chú ý thông báo mới nhất từ công an

Chỉ trong vài ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2026, VNeID liên tiếp có thay đổi: Thủ tướng ban hành kế hoạch kết nối với định danh điện tử Singapore, Lào; người hưởng lương hưu có thêm kênh nhận tiền; công an khuyến cáo người từ 14 tuổi kích hoạt tài khoản. Dưới đây là 5 cập nhật người dùng nên nắm.

1. Người từ 14 tuổi đã được cấp tài khoản cần kích hoạt

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng đề nghị công dân từ 14 tuổi trở lên đã được cấp tài khoản định danh điện tử nhưng chưa kích hoạt thì chủ động kích hoạt. Theo cơ quan công an, "được cấp tài khoản" và "kích hoạt tài khoản" là hai bước khác nhau. Chỉ khi kích hoạt, người dân mới đăng nhập và dùng được các tiện ích trên ứng dụng.

Các bước kích hoạt theo hướng dẫn của Công an Hải Phòng:

- Mở ứng dụng VNeID chính thức của Bộ Công an.

- Chọn "Kích hoạt tài khoản định danh điện tử".

- Nhập số định danh cá nhân và số điện thoại đã đăng ký.

- Nhập mã OTP gửi về số điện thoại.

- Thiết lập mật khẩu, passcode và các yêu cầu bảo mật.

- Hoàn tất, đăng nhập và sử dụng.

Công an cảnh báo kẻ gian đang lợi dụng chính nhu cầu kích hoạt để lừa đảo. Người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, không chia sẻ màn hình, không chuyển tiền và không cài VNeID từ nguồn không chính thống với lý do "hỗ trợ kích hoạt". Khi gặp khó khăn, hãy liên hệ trực tiếp cơ quan công an.

2. VNeID sắp kết nối với định danh điện tử Singapore, Lào

Ngày 22/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định 1830/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN. Trước mắt, VNeID sẽ kết nối với Singapore và Lào, sau đó mở rộng dần sang các nước khác.

Việc thí điểm kết nối, xác thực và trao đổi thông tin định danh điện tử sẽ diễn ra tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, bắt đầu từ năm 2026. Mục tiêu là đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, rút ngắn thời gian kiểm tra, xác minh tại cửa khẩu.

Kế hoạch cũng yêu cầu xây dựng quy trình nghiệp vụ xuất nhập cảnh sử dụng định danh điện tử xuyên biên giới. Cơ quan chức năng sẽ đánh giá thời gian xử lý, tỷ lệ xác thực thành công và phản hồi người dùng trước khi mở rộng sang cửa khẩu và quốc gia khác.

3. Thêm kênh nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID

Từ 28/9, Nghị định 320/2026/NĐ-CP lần đầu quy định "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên VNeID. Người dân có thể tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền hỗ trợ, lương hưu và các khoản chi trả an sinh xã hội. Hiện lương hưu, trợ cấp BHXH được chi trả qua tài khoản cá nhân và tiền mặt; VNeID là kênh bổ sung.

Theo BHXH Việt Nam, đây không phải một loại tài khoản ngân hàng độc lập. VNeID chỉ đóng vai trò nền tảng định danh để người dân gắn tài khoản sẵn có của mình.

Cách đăng ký: dùng tài khoản mức độ 2, vào mục "An sinh xã hội", chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội", xác thực bằng passcode, vân tay hoặc khuôn mặt. Sau đó chọn ngân hàng, nhập số tài khoản và gửi thông tin. Tài khoản liên kết phải chính chủ, trùng khớp với dữ liệu định danh. Việc nhận tiền qua VNeID không làm thay đổi điều kiện hay mức hưởng.

4. Đặt vé máy bay ngay trên VNeID

Từ 14/9, Nền tảng giao thông tập trung được vận hành thí điểm trên VNeID, theo thông tin Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công bố ngày 21/9. Người dân có thể tìm, so sánh giá, đặt và quản lý vé máy bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air, Sun PhuQuoc Airways; check-in bằng mã QR; tra cứu bãi đỗ xe thu phí tự động của VETC, Viettel ePass.

Để truy cập, đăng nhập tài khoản mức độ 2, vào "Dịch vụ khác", chọn "Dịch vụ giao thông" rồi chọn "Nền tảng giao thông tập trung". Nền tảng tiếp tục được thử nghiệm đến tháng 3/2027 và dự kiến mở rộng sang xe khách, xe buýt, tàu hỏa, tàu thủy, xe công nghệ.

5. Hộ chiếu trên VNeID chưa thay được bản giấy khi xuất cảnh

Ngày 28/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không nhầm lẫn tiện ích tra cứu với giá trị sử dụng tại cửa khẩu. Thông tin hộ chiếu tích hợp trên VNeID dùng để quản lý, tra cứu và xuất trình trong một số thủ tục hành chính. Khi xuất cảnh, nhập cảnh, người dân vẫn bắt buộc mang hộ chiếu bản giấy còn giá trị.

Lưu ý: Tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ

Cũng từ 28/9, theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, hệ thống tự động khóa tài khoản VNeID nếu số thuê bao dùng để đăng ký đã thay đổi và không chính chủ. Người dùng nên vào mục "Ví giấy tờ", chọn "Số điện thoại" để kiểm tra thông tin thuê bao đang tích hợp.

Nguồn: Tổng hợp