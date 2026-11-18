Chính sách theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP áp dụng từ ngày 15/8/2026. Người làm hộ chiếu trực tuyến hiện tiết kiệm được 100.000-200.000 đồng/lần, tùy cấp mới hay cấp lại.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, công dân Việt Nam đã tích hợp đầy đủ thông tin, giấy tờ theo quy định trên ứng dụng VNeID và nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước qua dịch vụ công trực tuyến được áp dụng mức thu lệ phí 0 đồng. Chính sách có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027. Căn cứ là Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 09/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số và Thông tư số 117/2026/TT-BTC ngày 14/8/2026 của Bộ Tài chính. Tính đến ngày 17/11/2026, người dân còn hơn 3 tháng để hưởng ưu đãi này.

Ưu đãi không tự động áp dụng cho tất cả người có tài khoản VNeID. Để được miễn lệ phí, công dân phải đáp ứng đồng thời 3 điều kiện. Thứ nhất, có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thứ hai, đã tích hợp thành công thông tin hộ chiếu và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID. Thứ ba, nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước qua dịch vụ công trực tuyến.

5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản gồm: giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử. Khi xử lý hồ sơ, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ chia sẻ thông tin về mức độ đáp ứng điều kiện của công dân để làm căn cứ áp dụng ưu đãi.

Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Được miễn bao nhiêu tiền?

Theo Biểu mức thu ban hành kèm Thông tư 28/2026/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 81/2026/TT-BTC), lệ phí gốc là 200.000 đồng/lần với cấp mới và 400.000 đồng/lần với cấp lại do hộ chiếu bị hỏng hoặc bị mất. Hiện mức thu đang được giảm 50% theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, còn 100.000 đồng và 200.000 đồng. Mức giảm này áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Thông tư 117/2026/TT-BTC miễn toàn bộ lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh quy định tại mục I của Biểu mức thu nói trên cho công dân đủ điều kiện. Ngoài hộ chiếu phổ thông trong nước, diện được miễn còn có một số loại giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, giấy thông hành vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc (theo từng nhóm đối tượng) và thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC).

Cùng thời gian này, công dân đủ điều kiện còn được miễn, giảm phí, lệ phí ở nhiều lĩnh vực khác như căn cước, cư trú, lý lịch tư pháp, hộ tịch, giấy phép lái xe, đăng ký xe.

Cần làm gì để được hưởng mức 0 đồng?

Bước 1 là kiểm tra và tích hợp giấy tờ. Người dân đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chọn mục “Ví giấy tờ”, sau đó chọn “Tích hợp thông tin” và “Tạo mới yêu cầu”. Tiếp theo, chọn loại giấy tờ cần tích hợp, nhập chính xác thông tin theo hướng dẫn rồi gửi yêu cầu. Khi cơ quan chức năng xác thực xong, thông tin sẽ hiển thị trong “Ví giấy tờ”.

Bước 2 là nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi đủ điều kiện, người dân nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (dichvucong.bocongan.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, tại mục “Nộp hồ sơ trực tuyến”, chọn dịch vụ “Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước”.

Ngày 24/10/2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) lưu ý một số điểm. Người còn hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng phải nộp lại cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi tiếp nhận hồ sơ khi nhận được thông báo. Nếu hộ chiếu còn giá trị đã bị mất, người dân nộp đơn báo mất theo mẫu. Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu chỉ được chọn nơi nộp hồ sơ là cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, trừ một số trường hợp.

Người làm hộ chiếu lần đầu chưa có thông tin hộ chiếu để tích hợp lên VNeID. Cách áp dụng điều kiện này với họ hiện chưa có thông tin xác nhận, nên người dân nên hỏi trực tiếp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trước khi nộp hồ sơ.

Các mốc thời gian cần nhớ

Ngày 31/12/2026, Thông tư 64/2025/TT-BTC về giảm 50% lệ phí hết hiệu lực. Tính đến ngày 17/11/2026, chưa có thông tin xác nhận về việc gia hạn. Nếu không gia hạn, từ ngày 01/01/2027, người chưa đủ điều kiện công dân số sẽ nộp theo mức gốc 200.000 đồng (cấp mới) hoặc 400.000 đồng (cấp lại do hỏng, mất).

Ngày 28/02/2027, chính sách mức thu 0 đồng kết thúc. Từ ngày 01/3/2027, phí, lệ phí thực hiện theo các thông tư gốc và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Người dân cũng cần lưu ý: thông tin hộ chiếu tích hợp trên VNeID chỉ dùng để giải quyết thủ tục hành chính. Nó không thay thế hộ chiếu bản giấy khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.

Mỗi yêu cầu tích hợp giấy tờ đều phải chờ cơ quan chức năng xác thực. Vì vậy, người có nhu cầu làm hộ chiếu nên kiểm tra mục “Ví giấy tờ” trên VNeID ngay từ bây giờ để kịp hưởng ưu đãi trước khi chính sách hết hạn vào ngày 28/02/2027.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa