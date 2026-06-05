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Người dân chú ý hành vi liên quan đến karaoke bị phạt tới 100 triệu đồng

Thái Hà
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Hà Nội sẽ áp dụng mức tiền phạt gấp đôi so với Nghị định của Chính phủ.

HĐND TP Hà Nội đã chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết mới nhằm siết chặt quản lý, quy định tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi sai phạm thuộc lĩnh vực văn hóa và hoạt động quảng cáo trên phạm vi toàn địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng đã được quy định tại Nghị định số 87/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Hà Nội sẽ áp dụng chế tài phạt tiền bằng 2 lần mức phạt quy định chung của cả nước. Theo nguyên tắc xử lý, cùng một hành vi sai phạm cụ thể, khung phạt áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp sẽ bằng gấp đôi so với mức phạt dành cho cá nhân.

Siết mạnh chế tài với các quán karaoke, vũ trường

Chi tiết hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực karaoke ở Hà Nội sẽ bị xử phạt gấp đôi mức hiện hành tương ứng quy định tại Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ.

Kinh doanh dịch vụ karaoke trong khoảng thời gian không được kinh doanh mỗi ngày theo quy định

Điểm b khoản 5 Điều 21

Gấp 02 lần

Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định

Điểm a khoản 7 Điều 21

Gấp 02 lần

Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke để kinh doanh

Điểm c khoản 7 Điều 21

Gấp 02 lần

Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

Kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép theo quy định

Điểm a khoản 8 Điều 21

Gấp 02 lần

Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc nơi hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác

Điểm a khoản 2 Điều 22

Gấp 02 lần

Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

Hành vi bao che cho các hoạt động có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác

Khoản 3 Điều 22

Gấp 02 lần

Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

Hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác

Khoản 4 Điều 22

Gấp 02 lần

Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả cũng tuân thủ theo quy định chung của Chính phủ.

Nghị quyết mới này sẽ thay thế cho nghị quyết số 26 ngày 8-12-2022 của HĐND TP.

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