Người dân chở đào, quất về quê đón Tết, đường phố Hà Nội tê liệt

Trao đổi với Tiền Phong ngày 20/1, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đơn vị đã lên kế hoạch huy động 100% cán bộ chiến sỹ ứng trực phân luồng, tuần tra kiểm soát.

Theo đó, Phòng CSGT bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát tại 381 nút giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố trước, trong và ngày đầu năm.

Trong những ngày đầu và cuối kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tăng cường cán bộ chiến sỹ tuần tra, phân luồng tại các tuyến đường ra vào thành phố, chống ùn tắc kéo dài, như: khu vực đường vành đai 3 trên cao; cửa ngõ phía Nam tại nút giao Pháp Vân – Thanh Trì – QL1A; cửa ngõ phía Bắc trên trục đường Phạm Văn Đồng – Bắc Thăng Long...

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội, các cung đường trên là những điểm nóng ùn ứ giao thông với lưu lượng phương tiện vận tải khách và xe cá nhân lớn.

Ngoài ra, CSGT Hà Nội sẽ tăng cường cán bộ, chiến sỹ phối hợp với công an các quận huyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực có đình, chùa, điểm du lịch tâm linh.