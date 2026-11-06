Người dân Campuchia nhận tin vui từ Thủ tướng Hun Manet

Thủ tướng Campuchia đã chia sẻ tin vui cho người dân nước này trong một chuyến thị sát.

Thủ tướng Hun Manet cho biết Campuchia đã chi hơn 600 triệu USD để kiềm chế đà tăng giá nhiên liệu, đồng thời triển khai hàng loạt chính sách giảm thuế, phí nhằm hạ chi phí năng lượng và sinh hoạt cho người dân.

Theo hãng tin Cambodia-China Times, ngày 5/11, phát biểu tại sự kiện trao giống lúa và lương thực cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Pursat, Thủ tướng Hun Manet cho biết Chính phủ đã chi hơn 600 triệu USD để ứng phó với áp lực tăng giá nhiên liệu do khủng hoảng Trung Đông gây ra.

Ông nhấn mạnh, dù giá nhiên liệu trong nước vẫn tăng, mức tăng sẽ còn lớn hơn nếu Chính phủ không triển khai các biện pháp giảm thuế, phí để can thiệp thị trường.

Giảm thuế xăng dầu, hỗ trợ người dân mua thiết bị tiết kiệm năng lượng

Từ tháng 3/2026, Chính phủ Campuchia liên tục triển khai các biện pháp miễn, giảm thuế và phí nhập khẩu nhiên liệu, khí đốt nhằm hạ giá bán và bảo đảm nguồn cung.

Cụ thể, Chính phủ tiếp tục duy trì chính sách giảm 7,5 cent USD mỗi lít nhiên liệu; đưa thuế nhập khẩu và thuế phụ thu đối với xăng, dầu diesel về 0%. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng được giảm từ 30% xuống 15%, trong khi mức thuế áp dụng với dầu diesel giảm từ 10% xuống 0%.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong chuyến thăm các nạn nhân lũ lụt ở tỉnh Pursat. Ảnh: tnaot

Bên cạnh đó, Chính phủ đang điều chỉnh các loại thuế, phí liên quan đến xe điện, pin, thiết bị năng lượng mặt trời và bếp từ nhằm giảm chi phí mua sắm cho người dân. Những chính sách này hướng tới khuyến khích sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi tiêu của các hộ gia đình.

Không chỉ nhiên liệu, giá điện cũng là một lĩnh vực được Chính phủ Campuchia tìm cách giữ ổn định. Theo ông Hun Manet, Công ty Điện lực Campuchia (EDC) đã phải gánh khoản lỗ khoảng 70 triệu USD để duy trì giá điện, qua đó hạn chế áp lực chi phí đối với người dân và doanh nghiệp.

Campuchia triển khai gói can thiệp kinh tế 1,2 tỷ USD

Thông tin về khoản chi hơn 600 triệu USD được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Campuchia triển khai chương trình can thiệp tổng hợp trị giá khoảng 1,2 tỷ USD nhằm ứng phó với nhiều cuộc khủng hoảng, trong đó có tác động từ tình hình Trung Đông.

Chương trình được thiết kế với các biện pháp hỗ trợ cả phía cung và phía cầu, tập trung vào ổn định đời sống người dân, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Việc công bố khoản chi lớn cho thấy Campuchia đang sử dụng các công cụ tài chính và thuế để giảm thiểu tác động từ biến động giá năng lượng. Với người dân, những biện pháp này có ý nghĩa trực tiếp trong việc hạn chế chi phí đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt.