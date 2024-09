Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đến chiều ngày 5/9, cơn bão số 3 vẫn đang ở cấp siêu bão (cấp 16, giật trên cấp 17). Theo các chuyên gia khí tượng nhận định thì đây có thể là một trong những cơn bão mạnh nhất trong khoảng 20 năm gần đây. Khả năng bão sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh Hải phòng từ 11h đến 14h ngày 7/9.

Bão số 3 Yagi bắt đầu đổ bộ vào đảo Hải Nam, Trung Quốc, chiều 6/9/2024. Ảnh: MET Office Storms (đã Việt hóa)

Trước những diễn biến khó lường của siêu bão Yagi, người dân một số tỉnh miền Bắc đang khẩn trương tìm mọi cách để bảo vệ an toàn cho người và tài sản trước khi bão đổ bộ. Như người dân một số tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh... đã tìm mua những vật dụng phục vụ cho việc phòng chống bão như bao tải, túi nilon, dây thép... để phòng chống bão. Một số gia đình có mái tôn cũng đã chuẩn bị những bao cát, sỏi, đá... hay những vật nặng lên mái nhà để hạn chế việc bị tốc mái.

Bên cạnh đó, người dân một số tỉnh miền Bắc và người dân Hà Nội cũng đã tranh thủ đi chợ, siêu thị để dữ trữ thực phẩm, thuốc men cho cả gia đình sử dụng trong những ngày bão đổ bộ. Không chỉ thực phẩm tươi sống, rau xanh mà một số thực phẩm khô hay mì tôm cũng được người dân lựa chọn tích trữ.

Người dân đến siêu thị mua đồ dữ trữ trước khi bão đổ bộ

Người dân ở Hải Phòng đang gia cố nhà cửa, chuẩn bị sẵn sàng trước khi bão đổ bộ

Trên khắp các nhóm mạng xã hội, báo đài cũng liên tục cập nhật đường đi của bão cũng như phạm vi ảnh hưởng để người dân có thể nắm được và có công tác chuẩn bị tốt nhất. Có lẽ, đối với người dân các tỉnh Bắc Bộ, lâu lắm rồi mới đón nhận trận bão lớn lịch sử như vậy nên công tác phòng chống bão cũng cấp tập hơn hẳn.

Trước thời điểm siêu bão đổ bộ, trên các trang mạng xã hội người dân cả nước đã để lại bình luận chia sẻ, cầu mong người dân các tỉnh miền Bắc được bình an và hy vọng bão gây ít thiệt hại nhất.

Người dân cả nước cầu chúc miền Bắc bình an trước siêu bão lịch sử Yagi

"Từ Miền Trung. chúc mọi người bình an. Miền Bắc cố lên nhé", bạn Triệu Mẫn chia sẻ.

"Cầu mong cho bão nhẹ nhàng qua mau, mọi người đều bình an. Từ sáng mai, nếu không có việc gì cần thiết thì mọi người nên ở trong nhà, hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn nhé. Nghe dự báo báo mà lo lắng quá", bạn Thanh Trung bày tỏ.

Trong khi đó, bạn D.L quê Hải Phòng cũng bày tỏ lo lắng bởi bản thân đi làm xa chỉ có một mình mẹ ở quê nhà. "Nhà ở Hải Phòng mà mình lại làm việc tận TP.HCM, mấy hôm nghe tin bão có khả năng đổ bộ trực tiếp Quảng Ninh - Hải Phòng mà lo ngay ngáy. Cũng gọi điện dặn mẹ gia cố cửa nẻo chằng buộc mọi thứ, tránh trú cẩn thận ở những nơi cao ráo kiên cố. Bao lần đón bão nhưng chưa lần nào có cơn bão mạnh như vậy đổ bộ. Mong gia đình và tất cả mọi người bình an, mau bão tan nhanh và không để lại hậu quả gì quá thảm khốc".

Bạn Trúc Anh cũng chia sẻ, " Cầu chúc cho tất cả bà con miền Bắc cũng như các nơi bị ảnh hưởng do mưa bão được bình an may mắn và mạnh mẽ chống chọi được cơn bão này. Bình an cho tất cả chúng ta! Cố lên nhé miền Bắc ơi".

Nhiều địa phương bắt đầu có mưa kèm gió lớn bão hiệu siêu bão chuẩn bị đổ bộ. Thiên tai là điều không thể tránh khỏi vì vậy điều mỗi chúng ta có thể làm là khẩn trương tìm mọi cách để bảo vệ an toàn cho người và tài sản trước khi cơn bão quét qua. Vì vậy, lúc này cả nước đang cùng nhau hướng về miền Bắc hy vọng tất cả mọi người đều an toàn và khoẻ mạnh. Cầu mong cơn bão qua đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể.