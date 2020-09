Người dân Bà Rịa- Vũng Tàu cưu mang hàng chục người Bangladesh thất nghiệp

Theo Công an thị xã Phú Mỹ, những người này có đến địa phương xin hỗ trợ để được về nước nhưng hiện đang dịch Covid-19, đường bay đóng cửa nên trước mắt công an thị xã đã báo cáo về công an tỉnh để tỉnh liên hệ các cơ quan xuất nhập cảnh hỗ trợ họ "Khi lên công an phường làm việc, họ đói nên anh em cũng đi mua cơm hộp cho. Giờ mà không cho họ ở lại thì họ biết đi đâu, trong khi đang dịch thế này; để họ đi lang thang rồi không kiểm soát được cũng không hay. Vì vậy, trước mắt chúng tôi thuyết phục chủ nhà để họ ở yên đó, chờ mở lại đường bay, hoặc bằng các con đường ngoại giao để hỗ trợ đưa họ về nước chứ không còn cách khác" - một điều tra viên cho hay. Theo cơ quan điều tra, những người này hiền lành, không gây mất trật tự tại địa phương.

Về phía công ty môi giới có lừa đảo hay không, theo cơ quan điều tra, cần phải xác minh thêm mới có thể thông tin được ."Qua nắm tình hình, họ sang đây nhưng công việc không như mong muốn, chúng tôi cũng đang liên lạc, điều tra thêm về phía công ty môi giới chứ hiện tại chưa thể khẳng định được" - Công an thị xã Phú Mỹ thông tin.