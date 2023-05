Người đàn bà nhận 4 tỷ đồng của giám đốc doanh nghiệp để 'chạy án'

Ngày 4/5, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Thành (SN 1982, ở quận Ba Đình, TP. Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, với thủ đoạn tự giới thiệu mình là người có quen biết với lãnh đạo một số cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hoá, Nguyễn Thị Thành đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một giám đốc công ty có địa chỉ ở huyện Hà Trung (Thanh Hoá).

Nguyễn Thị Bích Thành. Ảnh: Công an Thanh Hoá cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Thành đã tìm hiểu và biết ông N.X.P là giám đốc công ty đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Sau khi gặp gỡ ông P, Thành nói có thể “nhờ” các mối quan hệ của mình để tác động, xin cho ông P không bị xử lý hình sự. Sau khi thống nhất, Thành đã nhận của gia đình ông N.X.P tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Nguyễn Thị Bích Thành đã chi tiêu cá nhân hết.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.