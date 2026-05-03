HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn bà 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

HOÀNG TUẤN |

Mâu thuẫn gia đình, nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, bị can và tạm giam bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Cùng tội danh trên, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam: Trần Trọng Nghĩa (26 tuổi), Trần Thành Đồng (22 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi) và Phạm Ngọc Hoài (29 tuổi), cùng ngụ TP Cần Thơ.

Người đàn bà 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng ở Cần Thơ gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Các bị can Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Phạm Ngọc Hoài và Nguyễn Văn Mạnh. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, bức xúc việc chồng ra Phú Quốc sinh sống, để lại gánh nặng nợ nần và nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người khác, bà Nguyễn Thị Sương đã thuê Nghĩa với số tiền 40 triệu đồng để đánh, chém gây thương tích cho chồng là ông P.U.H.

Để thực hiện hành vi, ngày 18/4, Nghĩa rủ thêm Đồng, Mạnh và Hoài đến Phú Quốc để "xử lý" ông H. như đã thỏa thuận. Khi đến khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc, Mạnh dừng xe chờ sẵn, còn Nghĩa cầm dao xông vào chém nhiều nhát trúng vai, tay và chân ông H.

Ngoài ra, Hoài còn sử dụng gậy ba khúc tấn công liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi gây án, nghe tiếng tri hô của người dân, những kẻ này chóng rời khỏi hiện trường và bỏ về Cần Thơ.

Ngày 20/4, Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp Công an xã Thạnh Phú (Cần Thơ) triệu tập các nghi phạm lên làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Sương, Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với chủ hộ Trần Minh Cường và 2 người khác
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại