Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, bị can và tạm giam bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Cùng tội danh trên, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam: Trần Trọng Nghĩa (26 tuổi), Trần Thành Đồng (22 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi) và Phạm Ngọc Hoài (29 tuổi), cùng ngụ TP Cần Thơ.

Các bị can Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Phạm Ngọc Hoài và Nguyễn Văn Mạnh. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, bức xúc việc chồng ra Phú Quốc sinh sống, để lại gánh nặng nợ nần và nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người khác, bà Nguyễn Thị Sương đã thuê Nghĩa với số tiền 40 triệu đồng để đánh, chém gây thương tích cho chồng là ông P.U.H.

Để thực hiện hành vi, ngày 18/4, Nghĩa rủ thêm Đồng, Mạnh và Hoài đến Phú Quốc để "xử lý" ông H. như đã thỏa thuận. Khi đến khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc, Mạnh dừng xe chờ sẵn, còn Nghĩa cầm dao xông vào chém nhiều nhát trúng vai, tay và chân ông H.

Ngoài ra, Hoài còn sử dụng gậy ba khúc tấn công liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi gây án, nghe tiếng tri hô của người dân, những kẻ này chóng rời khỏi hiện trường và bỏ về Cần Thơ.

Ngày 20/4, Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp Công an xã Thạnh Phú (Cần Thơ) triệu tập các nghi phạm lên làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Sương, Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.