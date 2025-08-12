Người dân 1 nước châu Á "thổi bùng ngọn lửa" tẩy chay hàng Mỹ ngay sau quyết định của Tổng thống Trump

Người Ấn Độ kêu gọi tẩy chay hàng Mỹ

Từ McDonald’s, Coca-Cola đến Amazon, Apple, các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ đang đối mặt với làn sóng kêu gọi tẩy chay tại Ấn Độ sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% đối với hàng hóa của New Delhi.

Ấn Độ – quốc gia đông dân nhất thế giới – là thị trường quan trọng đối với các thương hiệu Mỹ đang mở rộng nhanh chóng để tiếp cận tầng lớp người tiêu dùng giàu có ngày càng tăng, nhiều người trong số họ vẫn ưa chuộng những nhãn hiệu quốc tế được coi là biểu tượng của sự thành đạt.

Chẳng hạn, Ấn Độ là thị trường lớn nhất của WhatsApp thuộc Meta; Domino’s có số lượng cửa hàng nhiều nhất so với bất kỳ thương hiệu nào khác; các sản phẩm như Pepsi, Coca-Cola luôn chiếm vị trí nổi bật trên kệ hàng; và người dân vẫn xếp hàng dài mỗi khi Apple khai trương cửa hàng mới hoặc Starbucks tung chương trình giảm giá.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy doanh số bán hàng bị ảnh hưởng ngay lập tức, song làn sóng kêu gọi tẩy chay đang lan rộng trên mạng xã hội.

Manish Chowdhary – đồng sáng lập Wow Skin Science của Ấn Độ – đã đăng video trên LinkedIn kêu gọi ủng hộ nông dân và doanh nghiệp khởi nghiệp, biến “Made in India” thành “ấn tượng toàn cầu”, đồng thời học hỏi từ Hàn Quốc – nơi nổi tiếng với các sản phẩm thực phẩm và mỹ phẩm.

Khách hàng ở bên ngoài nhà hàng McDonald's ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

“Chúng ta xếp hàng mua sản phẩm từ hàng ngàn dặm xa xôi, tự hào chi tiền cho thương hiệu ngoại, trong khi nhà sản xuất trong nước lại phải chật vật tìm chỗ đứng ngay trên quê hương,” ông nói.

Rahm Shastry – Giám đốc điều hành DriveU, công ty cung cấp dịch vụ tài xế theo yêu cầu – viết trên LinkedIn: “Ấn Độ nên có Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/Facebook của riêng mình”.

Các nhà bán lẻ Ấn Độ cạnh tranh quyết liệt với thương hiệu ngoại như Starbucks trong nước, nhưng việc vươn ra toàn cầu vẫn là thách thức lớn.

Ngày 10/8, Thủ tướng Narendra Modi đưa ra “lời kêu gọi đặc biệt” về tự lực cánh sinh, phát biểu tại một cuộc họp ở Bengaluru rằng các công ty công nghệ Ấn Độ đã tạo ra sản phẩm cho thế giới nhưng “giờ là lúc cần ưu tiên hơn cho nhu cầu trong nước.”

Thuế quan là chuyện ngoại giao