Người dân 1 nước châu Á "thổi bùng ngọn lửa" tẩy chay hàng Mỹ ngay sau quyết định của Tổng thống Trump

An An |

"Chúng ta xếp hàng mua sản phẩm từ hàng ngàn dặm xa xôi, tự hào chi tiền cho thương hiệu ngoại, trong khi nhà sản xuất trong nước lại phải chật vật tìm chỗ đứng ngay trên quê hương", Manish Chowdhary nói.

Người Ấn Độ kêu gọi tẩy chay hàng Mỹ

Từ McDonald’s, Coca-Cola đến Amazon, Apple, các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ đang đối mặt với làn sóng kêu gọi tẩy chay tại Ấn Độ sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% đối với hàng hóa của New Delhi.

Ấn Độ – quốc gia đông dân nhất thế giới – là thị trường quan trọng đối với các thương hiệu Mỹ đang mở rộng nhanh chóng để tiếp cận tầng lớp người tiêu dùng giàu có ngày càng tăng, nhiều người trong số họ vẫn ưa chuộng những nhãn hiệu quốc tế được coi là biểu tượng của sự thành đạt.

Chẳng hạn, Ấn Độ là thị trường lớn nhất của WhatsApp thuộc Meta; Domino’s có số lượng cửa hàng nhiều nhất so với bất kỳ thương hiệu nào khác; các sản phẩm như Pepsi, Coca-Cola luôn chiếm vị trí nổi bật trên kệ hàng; và người dân vẫn xếp hàng dài mỗi khi Apple khai trương cửa hàng mới hoặc Starbucks tung chương trình giảm giá.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy doanh số bán hàng bị ảnh hưởng ngay lập tức, song làn sóng kêu gọi tẩy chay đang lan rộng trên mạng xã hội.

Manish Chowdhary – đồng sáng lập Wow Skin Science của Ấn Độ – đã đăng video trên LinkedIn kêu gọi ủng hộ nông dân và doanh nghiệp khởi nghiệp, biến “Made in India” thành “ấn tượng toàn cầu”, đồng thời học hỏi từ Hàn Quốc – nơi nổi tiếng với các sản phẩm thực phẩm và mỹ phẩm.

Người dân 1 nước châu Á "thổi bùng ngọn lửa" tẩy chay hàng Mỹ ngay sau quyết định của Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Khách hàng ở bên ngoài nhà hàng McDonald's ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

“Chúng ta xếp hàng mua sản phẩm từ hàng ngàn dặm xa xôi, tự hào chi tiền cho thương hiệu ngoại, trong khi nhà sản xuất trong nước lại phải chật vật tìm chỗ đứng ngay trên quê hương,” ông nói.

Rahm Shastry – Giám đốc điều hành DriveU, công ty cung cấp dịch vụ tài xế theo yêu cầu – viết trên LinkedIn: “Ấn Độ nên có Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/Facebook của riêng mình”.

Các nhà bán lẻ Ấn Độ cạnh tranh quyết liệt với thương hiệu ngoại như Starbucks trong nước, nhưng việc vươn ra toàn cầu vẫn là thách thức lớn.

Ngày 10/8, Thủ tướng Narendra Modi đưa ra “lời kêu gọi đặc biệt” về tự lực cánh sinh, phát biểu tại một cuộc họp ở Bengaluru rằng các công ty công nghệ Ấn Độ đã tạo ra sản phẩm cho thế giới nhưng “giờ là lúc cần ưu tiên hơn cho nhu cầu trong nước.”

Thuế quan là chuyện ngoại giao

Dù các cuộc biểu tình tẩy chay hàng hóa Mỹ đang diễn ra âm ỉ, Tesla vẫn khai trương phòng trưng bày thứ hai tại Ấn Độ, ở New Delhi, ngày 11/8, với sự tham dự của quan chức Bộ Thương mại Ấn Độ và Đại sứ quán Mỹ.

Nhóm Swadeshi Jagran Manch – tổ chức thúc đẩy hàng nội địa, có liên hệ với đảng cầm quyền BJP – đã tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ khắp Ấn Độ ngày 10/8, kêu gọi tẩy chay thương hiệu Mỹ. “Người dân đang tìm kiếm sản phẩm Ấn Độ. Sẽ cần thời gian để thấy kết quả,” đồng chủ tịch Ashwani Mahajan nói với Reuters. “Đây là lời kêu gọi về chủ nghĩa dân tộc, lòng yêu nước.”

Ông cũng chia sẻ với Reuters một danh sách đang lan truyền trên WhatsApp, liệt kê các thương hiệu xà phòng, kem đánh răng, đồ uống lạnh của Ấn Độ thay thế hàng ngoại.

Trên mạng xã hội, một chiến dịch của nhóm đăng áp phích “Tẩy chay các chuỗi cửa hàng thực phẩm nước ngoài” kèm logo McDonald’s và nhiều thương hiệu khác.

Tại Uttar Pradesh, Rajat Gupta, 37 tuổi, đang dùng bữa tại McDonald’s ở Lucknow ngày 11/8, cho biết anh không quan tâm đến các cuộc biểu tình thuế quan và chỉ muốn thưởng thức ly cà phê giá 0,55 USD. “Thuế quan là chuyện ngoại giao. McPuff, cà phê của tôi không nên bị kéo vào đó,” anh nói.

Theo Reuters

