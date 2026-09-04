Người đã từng chuyển khoản với nội dung sau, khẩn trương đến công an gần nhất trình báo

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng giả mạo fanpage nhà hàng, khách sạn. Các đối tượng không chỉ lừa tiền đặt cọc mà còn tinh vi dựng lên kịch bản "giao dịch lỗi" để thao túng tâm lý, tiếp tục chiếm đoạt số tiền lớn hơn từ nạn nhân.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi khiến nhiều người sập bẫy. Nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo, các đối tượng lừa đảo thường sao chép y hệt tên, ảnh đại diện, thực đơn và chương trình khuyến mãi từ các fanpage chính thức của những nhà hàng, khu nghỉ dưỡng uy tín. Thậm chí, chúng còn mua lại những trang mạng xã hội có sẵn lượng tương tác lớn, sau đó đổi tên để đánh lừa người dùng.

Những trang giả mạo này liên tục tung ra các quảng cáo giảm giá sâu, combo du lịch giá rẻ nhằm kích thích tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội của khách hàng. Khi người dân chủ động liên hệ, kẻ gian sẽ đóng vai nhân viên tư vấn cực kỳ chuyên nghiệp, cung cấp đầy đủ bảng giá, lịch trống phòng và yêu cầu khách hàng chuyển khoản toàn bộ hoặc một phần tiền cọc để giữ chỗ.

Điểm nguy hiểm nhất của chiêu trò này là sau khi nhận được tiền cọc, kẻ gian không lập tức chặn liên lạc. Thay vào đó, chúng dựng lên màn kịch thông báo khách hàng đã chuyển khoản sai nội dung, nhập sai mã đặt phòng hoặc hệ thống ngân hàng chưa ghi nhận giao dịch. Ngay lúc nạn nhân đang hoang mang, một đối tượng khác tự xưng là nhân viên kế toán hoặc bộ phận hỗ trợ tài chính sẽ gọi điện can thiệp. Chúng yêu cầu nạn nhân mở ứng dụng ngân hàng, nhập các mã số lạ với lý do để "xác nhận giao dịch" hoặc "làm thủ tục hoàn tiền". Bị thao túng tâm lý và liên tục thúc giục, nhiều người đã mất cảnh giác, tiếp tục chuyển thêm tiền cho đến khi bị chặn toàn bộ liên lạc.

Người dùng hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình bằng cách kiểm tra mục Tính minh bạch của Trang trên Facebook. Nếu một fanpage tự xưng là khách sạn 5 sao nhưng lịch sử lại từng đổi tên từ hội nhóm săn khuyến mãi, cộng đồng game hay trang thanh lý đồ cũ, đây chắc chắn là một cái bẫy. Bên cạnh đó, việc một thương hiệu quảng bá đã hoạt động lâu năm nhưng fanpage lại mới được tạo lập cách đây không lâu, hoặc có thông tin khu vực quản lý trang hiển thị ở nước ngoài cũng là những dấu hiệu bất thường cần đặc biệt lưu tâm.

Để phòng ngừa rủi ro, người dân nên ưu tiên đặt dịch vụ qua các website chính thức hoặc những nền tảng du lịch uy tín, tuyệt đối không nên mù quáng tin vào số lượng người theo dõi hay lượt "thả tim" ảo trên mạng xã hội. Việc tìm kiếm hotline từ nhiều nguồn độc lập để gọi điện đối chiếu là thao tác bắt buộc trước khi quyết định chuyển tiền. Đặc biệt, nếu bị yêu cầu thanh toán vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp, hoặc bị ép đóng thêm phí để "mở khóa khoản tiền", người dân cần dừng giao dịch ngay lập tức.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy nhanh chóng lưu lại toàn bộ tin nhắn, biên lai chuyển tiền và đường dẫn fanpage để trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Theo Công an tỉnh Gia Lai