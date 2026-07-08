Người cứu vớt cuộc đời Ninh Dương Lan Ngọc

Đối với khán giả Việt Nam, Ninh Dương Lan Ngọc hiện tại là một "ngọc nữ" có sự nghiệp rực rỡ và nhan sắc thuộc hàng top đầu showbiz. Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau ánh hào quang hiện tại là một quá khứ từng bị bóp nghẹt bởi scandal đến mức cô phải bỏ nghề. Thời điểm đó, một người Hàn Quốc cùng một dự án điện ảnh đã kéo cô trở lại, không chỉ cứu sự nghiệp mà theo một cách nào đó, còn cứu cả cuộc đời cô.

Ninh Dương Lan Ngọc vụt sáng từ năm 20 tuổi với vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận (2010). Vai diễn này giúp cô thắng lớn về chuyên môn, nhận được nhiều lời khen lẫn giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Cánh Diều Vàng. Nhưng hào quang đến quá sớm khi bản lĩnh chưa đủ dày đã biến thành một chiếc áo quá rộng đầy áp lực.

Lan Ngọc từng kể sau thành công đó, cô từng phải hứng chịu đủ kiểu tin đồn và lời miệt thị. Có người nói cô được bố mua giải, có người đặt điều xấu. Khi còn quá trẻ, chưa đủ bản lĩnh để chống chọi với dư luận, nữ diễn viên bị nhấn chìm trong cảm xúc tiêu cực. Cô không ăn uống, chỉ ngồi thu mình trong góc phòng và quyết định bỏ nghề.

Lan Ngọc kể lại quãng thời gian kinh khủng năm nào

Giữa giai đoạn tăm tối và bế tắc nhất, một người Hàn Quốc đã đưa Lan Ngọc trở lại với nghề. Dù không trực tiếp nói rõ danh tính nhưng theo lời kể của nữ diễn viên, người đàn ông Hàn Quốc đó không chỉ mời cô đóng phim mà còn cho cô một bài học khiến cô bừng tỉnh. "Ông ấy nói bây giờ ông 50 tuổi (thời điểm nói chuyện với Lan Ngọc) và vẫn chịu đựng rất nhiều thứ", cô kể.

Câu nói ấy khiến Lan Ngọc ngộ ra mình còn quá trẻ để từ bỏ, quá trẻ để tự đóng cánh cửa với nghề chỉ vì những điều tiêu cực bên ngoài. Cô tự thức tỉnh rằng mình chỉ mới 24 tuổi. "Từ khi bắt đầu thay đổi, chữ 'sợ' đã biến mất khỏi cuộc đời em và có được một Ninh Dương Lan Ngọc như ngày hôm nay", Lan Ngọc chia sẻ. Và dự án đưa cô trở lại là Thuy - hay còn được biết đến ở Việt Nam với tên Chào Cô Thúy.

Ninh Dương Lan Ngọc trong Chào Cô Thúy

Chào Cô Thúy là bộ phim do đạo diễn Kim Jae Han thực hiện, phát hành tại Hàn Quốc vào năm 2014. Phim kể câu chuyện về một cô gái Việt tên Thúy (Ninh Dương Lan Ngọc) lấy chồng Hàn Quốc và sang sống ở vùng quê xứ kim chi. Chồng cô là một người nghiện cờ bạc, cuộc sống vốn đã bế tắc lại càng u ám hơn khi anh ta đột ngột qua đời. Muốn tìm hiểu sự thật, Thúy phải đối diện với sự cô lập, những ánh nhìn kỳ thị và sự chống đối từ chính gia đình chồng lẫn cộng đồng xung quanh.

Vai Thúy là một nhân vật nặng tâm lý. Với Lan Ngọc, đây là một thử thách đồng thời là cơ hội nghề nghiệp sau quãng thời gian chênh vênh. Bộ phim được giới thiệu tại nhiều liên hoan phim như Busan và Dubai, giúp Lan Ngọc lần đầu bước ra một không gian điện ảnh quốc tế.

Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện tại các LHP quốc tế

Có thể nói, nếu Cánh Đồng Bất Tận là bộ phim đưa Ninh Dương Lan Ngọc đến với khán giả thì Chào Cô Thúy là bộ phim đưa cô trở lại đóng phim. Sau Chào Cô Thúy, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại thị trường Việt Nam với tâm thế tự tin, mạnh mẽ như được hồi sinh. Về điện ảnh, cô có thêm nhiều dấu mốc quan trọng như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Găng Tay Đỏ, Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu, Cô Gái Từ Quá Khứ… Trong năm 2026 này, nữ diễn viên vừa công bố dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương đánh dấu sự trở lại sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng.

Sau nhiều năm không đóng phim, cô sắp quay trở lại màn ảnh rộng với Mật Mã Đông Dương

Bước sang tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc đang ở độ chín muồi nhất của cả nhan sắc lẫn sự nghiệp. Cô không còn là cô bé Nương mộc mạc, mong manh năm nào mà đã xây dựng thành công hình tượng một quý cô thời thượng, quyến rũ và tràn đầy năng lượng tích cực.