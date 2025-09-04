Người cuối cùng trong vụ nổ súng ở bến xe Vĩnh Niệm ra đầu thú

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, bị can Nguyễn Bá Chung (38 tuổi, trú phường An Hải, TP Hải Phòng), đối tượng cuối cùng trong vụ án Giết người xảy ra tại bến xe Vĩnh Niệm vào tháng 10/2024 đã ra đầu thú.

Nguyễn Bá Chung đã đến Đội 2 - Phòng Cảnh sát Hình đầu thú (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Trước đó, vào này 17/10, anh N.T.A. điều khiển xe ô tô từ bến xe Vĩnh Niệm ra đường Bùi Viện thì bị một đối tượng dùng súng chặn đầu xe và bắn thẳng vào xe ô tô làm vỡ cửa kính.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp Công an quận Lê Chân (cũ) nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, truy xét.

Đến ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Bình (tức Bình "đen"), 52 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng (nay là phường An Biên, Hải Phòng) và 7 đối tượng khác về các tội danh Giết người, Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Bá Chung về tội Gây rối trật tự công cộng do Nguyễn Bá Chung được Bùi Đức Bình rủ đến bến xe Vĩnh Niệm, cùng các đối tượng khác, dùng súng giải quyết mâu thuẫn với anh A.

Sau khi được Đội 2 - Phòng Cảnh sát Hình sự kiên trì vận động, người thân thuyết phục, ngày 3/9, Nguyễn Bá Chung đã ra đầu thú.