Người con gái bật khóc bên di ảnh mẹ 80 tuổi, kể lại thời điểm camera bị ngắt kết nối và hành động đáng sợ của nghi phạm sau đó

Tối 15/8, Công an TPHCM cùng các đơn vị liên quan đã bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi tại phường Tân Uyên (phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ). Nghi phạm là người đàn ông sinh năm 1963, làm bảo vệ gần nhà nạn nhân.

Sáng 17/8, căn nhà nhỏ ở khu phố Uyên Hưng 3 (TP.HCM) phủ kín không khí tang thương. Trong căn phòng khách, nơi cụ bà N.T.V.P (SN 1951) vẫn ngồi gói ghém từng chiếc bánh bao bán mỗi ngày, giờ chỉ còn di ảnh cùng khói hương nghi ngút.

Người thân, hàng xóm lặng lẽ lần lượt đến chia buồn, thắp nén nhang tiễn đưa cụ bà 80 tuổi vừa bị sát hại. Trước nhà, những vòng hoa viếng xếp thành hàng dài, như càng làm không gian thêm nặng trĩu.

Bên trong, tiếng khóc nghẹn ngào, ai nấy đều chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đầy oan nghiệt, đột ngột của cụ. Cả khu phố vốn yên bình nay chìm trong nỗi xót xa, thương cảm, nhiều người vẫn lắc đầu không tin nổi chuyện đau lòng ấy lại xảy ra ngay cạnh mình.

Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của bà cụ 80 tuổi bị sát hại

Nhiều người thân, hàng xóm đến thắp hương chia buồn cùng gia đình

Chị Thoại Trân – con gái thứ hai của cụ P. – vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại những gì đã xảy ra trong buổi sáng định mệnh: "Khoảng hơn 5 giờ, em trai tôi mang ổ bánh mì qua cho ngoại. Thấy cửa nhà vẫn đóng, đèn tắt, nó nghĩ chắc hôm đó ngoại không bán bánh bao vì mấy hôm trước gia đình đi du lịch. Nó đoán ngoại còn ngủ nên đi về.

Đến gần 9 giờ, các em mang bún riêu qua cho ngoại ăn. Khi mở cửa vào thì thấy ngoại đang ngồi trên chiếc ghế bố quen thuộc. Vì bà hay ngồi đó nghỉ ngơi nên ban đầu ai cũng nghĩ bà chỉ đang ngủ. Nhưng gọi mãi không thấy cử động, sờ vào bụng thì cứng đờ, mặt lạnh ngắt… Lúc đó mới hốt hoảng kêu hàng xóm: 'Ngoại chết rồi!'."

Tin dữ truyền nhanh, con cháu vội vã chạy về. "Mọi người đều nghĩ mẹ tôi mất vì bệnh, vì bà có tiểu đường, từng ngất xỉu trước đó. Ai cũng chỉ tập trung lo hậu sự, không hề ngờ có chuyện gì bất thường," chị Trân nghẹn giọng.

Chị Trân đau buồn chia sẻ lại thời điểm phát hiện mẹ tử vong thương tâm khi vẫn đang ngồi trên chiếc ghế

Khi tắm rửa, lau người cho cụ, con cháu mới phát hiện nhiều dấu hiệu lạ: miệng chảy máu, cổ bầm tím, một bên tay sưng to. Tuy vậy, mọi người vẫn nghĩ có thể do ngồi nghiêng quá lâu hoặc do bệnh nền.

Mãi đến khi kiểm tra hệ thống camera, sự thật mới được phơi bày. "Chúng tôi thấy camera bỗng dưng bị tắt đúng vào khoảng thời gian mẹ mất. Tua lại mới phát hiện một thanh niên đã lẻn vào nhà, ra tay sát hại mẹ tôi rồi lục lọi đồ đạc, lấy đi chiếc túi đựng tiền bán bánh bao. Hắn còn hoảng loạn giật dây điện, tháo luôn cả cục phát wifi tưởng là ổ cứng của camera," chị Trân kể, mắt đỏ hoe.

Cảnh tượng ấy khiến cả gia đình chết lặng. Ngay lập tức, mọi người trình báo cơ quan công an. Những hình ảnh từ camera an ninh sau đó đã trở thành bằng chứng quan trọng, hé lộ toàn bộ quá trình kẻ thủ ác ra tay tàn nhẫn với cụ bà.

Thái độ đáng sợ của nghi phạm trước và sau khi gây án

Bên cạnh đó, chị Trân cũng chia sẻ về một số biểu hiện bất thường của nghi phạm trước khi xảy ra vụ việc đau lòng. Theo người nhà, sáng hôm xảy ra sự việc, nghi phạm vẫn xuất hiện quanh khu vực. Trước khi vụ việc bị phát hiện, thanh niên còn ngồi ở quán cà phê gần nhà nạn nhân – điều mà trước đây chưa từng có – và thường xuyên nhìn sang phía nhà cụ. Đến khi người dân phát hiện cụ bà đã tử vong, nghi phạm lại đứng gần đó theo dõi, đeo khẩu trang che mặt. Khi công an đến phong tỏa hiện trường, hắn nhiều lần nép sang các vị trí khác để tiếp tục quan sát, trước khi rời đi.

"Trước khi phát hiện cụ bà tử vong, hắn đã đến quán cà phê xéo dưới nhà ngồi. Bà chủ quán cũng ngạc nhiên vì xưa giờ đối tượng chưa bao giờ đến quán. Ngồi liên tục ngó về hướng hiện trường. Đến khoảng 9h sáng, sau khi một số người phát hiện cụ bà tử vong, hắn vẫn đeo khẩu trang đứng trước nhà quan sát vào. Khi công an đến phong toả hiện trường thì hắn lại di chuyển lui ra xa để quan sát vụ việc".

Theo chị Trân, cụ bà vốn sống chan hòa, bán bánh bao tại nhà, hầu như không mâu thuẫn với ai. Những ngày cuối đời, bà vẫn quây quần bên con cháu, có thói quen tự pha cà phê rồi rủ con cùng uống. "Ngoại bị tiểu đường nhưng lại thích uống ngọt, nên nhiều khi tôi uống cùng để bà vui, cũng để bớt lượng đường bà nạp vào người", chị Trân đau buồn chia sẻ về kỷ niệm cuối cùng với mẹ.

Gia đình cho biết hầu hết con cháu đều sinh sống gần nhà cụ bà, trong bán kính khoảng 3 km, nên thường xuyên qua lại thăm nom. Tuy nhiên, cụ vẫn thích ở một mình, dù con cháu nhiều lần đề nghị đưa về ở chung để tiện chăm sóc.

Hằng ngày, con trai của cụ phụ bán cơm từ chiều đến tối, còn con gái bán cà phê, đồ ăn sáng cho shipper, buổi trưa nấu cơm cho công nhân. Riêng cụ bà, ở tuổi 80 vẫn giữ thói quen bán bánh bao, chỉ nghỉ một vài ngày trong tuần.

Người con trai của cụ bà cũng cho biết, trước khi xảy ra sự việc, cuộc sống trong gia đình hoàn toàn bình thường, chan hòa với con cháu và hàng xóm. Ở tuổi 80, cụ vẫn buôn bán nhỏ, sinh hoạt đều đặn, không có mâu thuẫn hay xích mích với ai. "Má tôi hiền lành, chưa bao giờ gây khó dễ với ai. Cả nhà vẫn thương yêu nhau, bình thường hết", anh nghẹn ngào.

Anh cho biết, kỷ niệm gần nhất với mẹ chỉ là dịp Tết cả nhà sum vầy, con cháu đến thăm hỏi, nhưng cũng không kịp chụp lại tấm hình nào. Sáng hôm xảy ra sự việc, người chị gái đến mua đồ như thường lệ thì phát hiện bất thường, hoảng hốt kêu cứu hàng xóm rồi báo cho anh. Ban đầu, mọi người nghĩ mẹ mất do bệnh tuổi già, nhưng khi xem lại camera thì phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn. "Lúc coi tới đoạn đó, tôi run rẩy, suýt ngã quỵ, chưa dám coi hết clip đã tắt ngay và báo công an", anh nhớ lại.

Căn phòng nơi nghi phạm ngủ lại

Theo anh, nghi phạm là người sống gần đó, vốn quen biết, trước nay không có thù hằn, mâu thuẫn gì với gia đình. Cái chết bất ngờ của cụ bà khiến con cháu suy sụp. "Từ tối hôm trước đến tận 9h sáng hôm sau, khi phát hiện thì má đã mất. Ai cũng nghĩ bà vẫn buôn bán bình thường, không ai ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy", anh chia sẻ.

Sau khi cơ quan điều tra xác định và bắt giữ nghi phạm, gia đình chỉ có một mong muốn duy nhất là công lý được thực thi. "Chúng tôi không yêu cầu bồi thường hay thiệt hại gì, chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm để đòi lại công bằng cho má tôi", người con trai nói.