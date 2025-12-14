“Người con” của Mỹ Tâm bất ngờ xuất hiện ở SVĐ Mỹ Đình

Tối ngày 13/12, live concert See The Light của Mỹ Tâm đã diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình với sự tham gia của 40.000 khán giả. Là người học trò thân thiết của Hoạ mi tóc nâu , Đức Phúc cũng đến ủng hộ. Anh đứng tại khu vực fanzone bên cánh phải sân khấu. Nhanh chóng sau đó, Mỹ Tâm đã phát hiện sự xuất hiện “người con” của mình. Không chỉ một mình Đức Phúc, anh đến cổ vũ cô giáo của mình cùng với ca sĩ Hoà Minzy và Erik.

Đức Phúc đến ủng hộ cô giáo của mình

Để đáp trả tình cảm đó, ngay trên sân khấu, nữ ca sĩ người Đà Nẵng đã gửi lời cảm ơn đến người con Đức Phúc cùng 2 ca sĩ đi cùng.

Trên facebook cá nhân của mình, nam ca sĩ cũng chia sẻ lại khoảnh khắc tham dự live concert lịch sử của Mỹ Tâm. Anh viết “Cháy hết mình đêm nay với See The Light của cô Tâm”. Dưới phần bình luận, anh liên tục dành sự ngưỡng mộ cho nữ ca sĩ: “Huhu hay lắm mọi người ơi”, “Trời ơi nãy giờ cô hát gần 3 tiếng rồi và chưa có dấu hiệu dừng”...

Trong giới giải trí, Mỹ Tâm và Đức Phúc là cặp cô trò nổi tiếng. Dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm, nam ca sĩ 9X đã giành được ngôi vị quán quân tại chương trình Giọng hát Việt 2015 . Nhờ danh hiệu này, Đức Phúc có cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp âm nhạc.

Suốt 10 năm qua, Đức Phúc luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với ca sĩ Mỹ Tâm. Anh thường gọi “cô” xưng “con” với nữ ca sĩ vì muốn thể hiện sự kính lễ phép và kính trọng với người thầy đã giúp mình đăng quang trong Giọng hát Việt 2015. Năm 2022, ca sĩ Mỹ Tâm dí dỏm chia sẻ rằng dù thân thiết song vì Đức Phúc gọi Mỹ Tâm là “cô” khiến nữ ca sĩ thấy “già” nên không song ca hay hợp tác.

Giọng ca Ánh nắng của anh từng chia sẻ luôn xem Mỹ Tâm là tấm gương về tài năng, đạo đức làm nghề để noi theo. Dù không thường xuyên gặp mặt song cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và âm thầm ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của nhau.