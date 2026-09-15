Người có công khám bệnh khác tỉnh có còn được BHYT chi trả 100% chi phí?

Thắc mắc của nhiều gia đình người có công khi đi điều trị tại địa phương khác: Liệu BHYT có thanh toán 100% như trên thẻ, hay phải chấp nhận mức hưởng trái tuyến? Những quy định quan trọng dưới đây sẽ giúp người bệnh bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của mình.

Người có công khám chữa bệnh ngoại tỉnh: Khi nào được BHYT chi trả 100%?

Một người dân có cha là người có công với cách mạng, được hưởng mức chi trả BHYT 100% do tỉnh Hưng Yên cấp thẻ. Tuy nhiên, gia đình thường trú tại TPHCM và có nhu cầu khám chữa bệnh tại đây, nên người này băn khoăn liệu có được hưởng đầy đủ quyền lợi không? Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải đáp cụ thể.

Theo đó, người có công đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu vẫn được hưởng 100% chi phí trong 4 trường hợp: khi đi cấp cứu; khám chữa tại cơ sở y tế cấp ban đầu; khám chữa tại cơ sở y tế cấp cơ bản; và khám chữa tại bệnh viện tuyến huyện/cơ sở y tế hạng IV.

Ngoài 4 trường hợp trên, mức hưởng sẽ thay đổi tùy theo cấp cơ sở và hình thức khám chữa. Ví dụ, ngoại trú tại bệnh viện tuyến tỉnh/trung ương chỉ được hưởng 100% nếu thuộc danh mục bệnh quy định, các bệnh khác chỉ được chi trả 50% hoặc 40%. Ngược lại, điều trị nội trú tại bất kỳ tuyến nào đều được hưởng 100% theo mức hưởng quy định.

Như vậy, người có công đi chữa bệnh khác tỉnh vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi trong nhiều trường hợp. Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất, nên ưu tiên khám tại cấp ban đầu, cấp cơ bản hoặc điều trị nội trú khi đến tuyến cao hơn.