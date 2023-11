Người chồng sát hại vợ khai lý do giấu thi thể vào bao tải và cúi đầu "xin lỗi vợ con"

Chiều 11/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tám (36 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Lợi, phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về tội Giết người.

Theo lời khai của bị can tại cơ quan điều tra, khoảng 8h ngày 6/11, Tám và vợ là chị Đ.T.H. (SN 1988) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tám sau đó dùng hai tay bịt miệng vợ, rồi đẩy nạn nhân nằm xuống giường. Tám lấy một chiếc quần vải quấn quanh cổ vợ, dùng hai tay bóp, siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Lúc gây án, Tám khóa cửa phòng khách và cửa phòng ngủ. Trước đó, Tám đưa các con gửi ở nhà anh trai nên những đứa trẻ không biết sự việc.



Để thi thể không bốc mùi, Tám đi mua bao tải và túi nylon màu trắng để bọc xác vợ, giấu xuống dưới gầm giường trong phòng ngủ.



Sau đó, Tám lấy điện thoại di động của vợ mang đi bán, lấy tiền mua vé máy bay bỏ trốn vào TP.HCM. Trước khi bỏ trốn, Tám gửi 3 con nhỏ về nhà ông bà ngoại.

"Xin lỗi các con, xin lỗi vợ. Vì vợ chồng không bảo ban nhau được nên giờ các con phải khổ", báo VTC News dẫn lại lời khai của Tám.

Bị can Tám thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: PLVN

Theo thông tin trên báo CAND, qua tài liệu của cơ quan Công an cho biết, trước đó, khoảng 14h30’ ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo của Công an TP Phúc Yên về việc, khoảng trưa 10/11, quần chúng nhân dân phát hiện một tử thi ở tầng 1, tại nhà của chị Đ.T.H. tại tổ dân phố Tân Lợi.



Thời điểm này, tử thi được bọc trong bao tải xác rắn và túi nilon, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, khuôn mặt bị phân hủy biến dạng nên không thể nhận dạng được...

Xét thấy tử thi có dấu hiệu bất thường nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra làm rõ.



Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là chị Đ.T.H.



Phòng Cảnh sát hình sự nhận định đây là vụ án “Giết người” giấu xác để che giấu hành vi. Ngay sau khi xác định được danh tích nạn nhân, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động 100% lãnh đạo, CBCS phối hợp với Công an TP Phúc Yên chia làm nhiều tổ công tác, áp dụng các biện pháp điều tra, biện pháp nghiệp vụ xác minh truy tìm đối tượng gây án.



Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, từ các manh mối, công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Tám, chồng của nạn nhân.

Tuy nhiên thời điểm này Tám không có mặt ở địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Tám đã bỏ trốn vào TP.HCM.



Đến khoảng 17h cùng ngày (sau hơn 2 tiếng kể từ khi tiếp nhận tin báo), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ được Tám khi anh ta đang lẩn trốn ở phường 11, quận Gò Vấp.

Đến 8h sáng 11/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã di lý Tám từ TP.HCM về Vĩnh Phúc để lấy lời khai, đấu tranh làm rõ.

