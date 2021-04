Người chơi hệ chịu chi BB Trần tung hẳn MV và sắm luôn vai "nữ chính"

Tình tiết, lyrics hài hước, giai điệu vui tươi

Câu chuyện của MV mở ra tại 1 salon tóc, nails. Thay vì tiếp khách, chủ tiệm lại "dội bom" BB Trần, Hải Triều và Ngọc Phước. Click vào xem MV dưới đây là hiểu lý do!

Xem MV NGAY để sáng tỏ bao "nút thắt"!

Lyrics cùng biểu cảm hài hước của bộ 3.

Vượt qua ấm ức, cả 3 đã tìm ra cách đáp trả bà chủ tiệm. Xem xong, ai cũng hả hê!

Thông điệp nhân văn, đồng cảm với người phụ nữ

MV này được chị em chia sẻ vì đánh trúng tâm lý phái đẹp. Đó là câu chuyện của những phụ nữ bị đàm tiếu vì chưa lấy chồng, hay đã lập gia đình mà còn đang kế hoạch hóa.

"Vợ chồng chẳng ấm êm hay là sức khoẻ chẳng được như kỳ vọng?".

Có 1 bé rồi cũng chưa yên thân?

Đánh trúng tâm lý như thế, bảo sao MV được chia sẻ "rần rần".

Người viết ca khúc này là Bùi Công Nam, và giọng ca là Vũ Thị Châu, từng“gây bão” trong “Giọng ải giọng ai"

Bất ngờ nhất,item làm nên sự xoay chuyển đến từ thương hiệu… thuốc tránh thai New Choice!

Với MV "Chịu thì chịu, không chịu thì chịu", thương hiệu thuốc tránh thai New Choice ngầm gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới những người phụ nữ:

"Love what you choose, choose what you love" - HÃY YÊU ĐIỀU MÌNH CHỌN, và CHỈ CHỌN NHỮNG GÌ MÌNH THỰC SỰ YÊU!

New Choice là thương hiệu thuốc tránh thai an toàn có nguồn gốc từ Mỹ được hàng triệu phụ nữ tin tin dùng suốt 26 năm nay.

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập: https://goldenchoice.com.vn/thuoc-tranh-thai-hang-ngay-new-choice/

Đơn vị phân phối:

Công ty TNHH Sự Lựa Chọn Vàng, (Golden Choice Co., Ltd)

Tầng 13, tòa nhà ICON4, 243A, Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.