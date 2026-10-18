Người chơi có một không hai của Ai Là Triệu Phú: Dùng 3 quyền trợ giúp cho 1 câu hỏi nhưng vẫn trả lời sai

Trong lịch sử Ai Là Triệu Phú, không phải lúc nào quyền trợ giúp cũng giúp người chơi tiến gần hơn tới đáp án đúng.

Trong hành trình hơn 20 năm lên sóng, Ai Là Triệu Phú từng chứng kiến không ít tình huống dở khóc dở cười. Có người chinh phục những câu hỏi hóc búa bằng kiến thức đáng nể, có người đưa ra đáp án chính xác nhờ phán đoán, nhưng cũng có những trường hợp dù đã nhờ đến nhiều sự trợ giúp vẫn không thể vượt qua thử thách. Một trong những câu chuyện đặc biệt ấy thuộc về Phạm Thị Thu, người chơi xuất hiện trong chương trình phát sóng ngày 6/5/2014.

Sau phần thi được nhắc lại nhiều lần trên truyền thông, Phạm Thị Thu được cư dân mạng gọi bằng biệt danh “thánh nhọ”. Lý do không nằm ở việc cô liên tiếp trả lời sai từ đầu chương trình, mà bởi một tình huống khó tin xảy ra tại câu hỏi số 8 trong phần thi của cô khi cả 100% khán giả trong trường quay cùng chọn một đáp án, nhưng đó lại không phải đáp án chính xác.

Ở thời điểm ấy, Phạm Thị Thu đã vượt qua 7 câu hỏi và đạt mức tiền thưởng 6 triệu đồng. Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo về ý nghĩa tên gọi của ngọn thác Đambri ở Tây Nguyên đã khiến cô phải cân nhắc rất lâu. Câu hỏi được đưa ra là: “Tên ngọn thác Dambri hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên có ý nghĩa là gì?”. Bốn phương án lần lượt là A. Đợi chờ, B. Bất khuất, C. Sương khói và D. Chung thủy.

Câu hỏi về ý nghĩa tên gọi của ngọn thác Đambri ở Tây Nguyên đã khiến người chơi phải cân nhắc rất lâu

Không chắc chắn về đáp án, nữ người chơi quyết định sử dụng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân trước tiên. Tuy nhiên, cuộc gọi không mang lại lời giải đủ thuyết phục để cô có thể tự tin lựa chọn. Phạm Thị Thu tiếp tục dùng đến quyền trợ giúp 50:50. Hai phương án B. Bất khuất và C. Sương khói bị loại, chỉ còn lại A. Đợi chờ và D. Chung thủy.

Đến đây, cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng nên tiếp tục sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Đây chính là thời điểm tạo nên tình huống đáng nhớ nhất của phần thi. Kết quả bình chọn hiện lên với 100% khán giả lựa chọn phương án D. Chung thủy. Không còn nhiều cơ sở để tự tin vào suy đoán của mình, Phạm Thị Thu quyết định tin theo ý kiến của số đông.

Thế nhưng, sự đồng thuận tuyệt đối ấy lại dẫn cô đến đáp án sai. Lựa chọn chính xác của câu hỏi là A. Đợi chờ. Sau khi trả lời không đúng, Phạm Thị Thu phải dừng cuộc chơi và ra về với 2 triệu đồng tiền thưởng.

Người chơi đã sử dụng tới 3 quyền trợ giúp cho cùng một câu hỏi

Trong trường hợp này, người chơi đã sử dụng tới 3 quyền trợ giúp cho cùng một câu hỏi là gọi điện cho người thân, 50:50 và hỏi ý kiến khán giả. Những quyền trợ giúp vốn được kỳ vọng giúp thu hẹp lựa chọn, bổ sung thông tin hoặc đưa người chơi đến gần hơn với đáp án đúng, cuối cùng vẫn không thể giúp cô vượt qua câu hỏi số 8.

Tình huống này cũng cho thấy một nghịch lý thú vị của chương trình khi số đông không phải lúc nào cũng đúng, ngay cả khi kết quả bình chọn đạt mức tuyệt đối. Dù vậy, không thể chỉ từ một câu hỏi mà kết luận khán giả thiếu kiến thức. Một phương án có thể được nhiều người lựa chọn vì nghe hợp lý, quen thuộc hoặc dễ liên tưởng hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó chính xác.

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