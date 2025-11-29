Người chị em thân thiết của Chi Pu dọn nhà lên núi ở ẩn sau cú sốc bị chồng bỏ, nằm liệt giường 3 tháng

Ngày 28/11, tờ Sohu đưa tin nữ ca sĩ hàng đầu Cung Lâm Na đã bán căn biệt thự tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để chuyển lên núi ở để bắt đầu cuộc sống mới, cân bằng tâm trạng. Cô cho biết đã mua căn nhà có sân vườn thoáng đãng nằm trong núi sâu hẻo lánh ở Đại Lý (Trung Quốc). Giọng ca Thấp Thỏm đã nuôi 1 chú mèo để bầu bạn.

Theo Cung Lâm Na, ngoài thời gian luyện thanh nhạc, cô sẽ tự mình giặt giũ quần áo, nấu nướng, trang trí nhà cửa, đi hái chè, trồng rau xanh... Nữ ca sĩ chia sẻ cô quyết định chuyển vào núi sống ẩn dật vì muốn rời xa khỏi nơi đau khổ, thành thị xô bồ, showbiz hào nhoáng để cân bằng lại cảm xúc, giải tỏa căng thẳng, phục hồi tinh thần sau biến cố hôn nhân lẫn sức khỏe. Trên mạng xã hội, thái độ sống tích cực của Cung Lâm Na khiến cư dân mạng ngưỡng mộ.

Cung Lâm Na sinh năm 1975, là nữ ca sĩ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện bậc nhất showbiz Trung Quốc. Cô có nhiều tác phẩm ấn tượng nhưng nổi tiếng nhất là Thấp Thỏm - được mệnh danh là "ca khúc khó hát nhất thế giới".

Nữ ca sĩ và Robert Zollitsch hẹn hò năm 2002. Đến năm 2004, họ đăng ký kết hôn và dọn về chung sống cùng nhau. Cung Lâm Na và Robert Zollitsch không tổ chức đám cưới. Cung Lâm Na là người vợ thứ 2 của Robert Zollitsch. Vợ đầu của nhà soạn nhạc nà là 1 nữ ca sĩ người Nội Mông (Trung Quốc). Cung Lâm Na và Robert Zollitsch có với nhau 2 con trai: Hải Khốc (19 tuổi) và Nhã Khốc (13 tuổi). Trong đó, con trai thứ 2 nhà Cung Lâm Na được gọi là "hoàng tử lai" với ngoại hình nổi bật. Cậu bé được kỳ vọng bước chân vào showbiz sau khi trưởng thành.

Tháng 10/2024, Cung Lâm Na thông báo ly hôn nhà soạn nhạc người Đức Robert Zollitsch. Nữ diễn viên cho biết Robert Zollitsch là người chủ động đòi ly hôn. Khi biết được ý định của chồng, cô đã ra sức níu kéo và cứu vãn hôn nhân, nhưng không thành công. Cuối cùng, Cung Lâm Na chấp nhận kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của mình.

Cung Lâm Na ly hôn chồng nhạc sĩ sau 20 năm chung sống vào năm ngoái

Đến tháng 8 vừa qua, Cung Lâm Na gây lo lắng khi cho biết cô bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nghiêm trọng. Căn bệnh này khiến cô bị liệt, phải nằm suốt trên giường không thể đứng dậy suốt 3 tháng trời.

Theo lời Cung Lâm Na, cô phát hiện bản thân gặp vấn đề sức khỏe khi đang đi bộ trên phố. Lúc đó, 1 bên chân của nữ ca sĩ hàng đầu bỗng bị tê liệt, không thể nhúc nhích cử động. Cô lập tức tới bệnh viện thăm khám, và các bác sĩ cho biết chưa từng gặp trường hợp thoát vị đĩa đệm nào nặng như Cung Lâm Na. Cô được chỉ định phải mổ gấp, nhưng vì lịch trình khi ấy quá bận rộn nên nữ nghệ sĩ đã trì hoãn. Cô đành chống nạng, nhờ trợ lý dìu lên sân khấu biển diễn dù đau đớn không thể tả. Cuối cùng, tình trạng chuyển biến xấu hơn khiến Cung Lâm Na mất hoàn toàn khả năng vận động.

Cung Lâm Na cho biết cô bị liệt, phải nằm 1 chỗ nhiều tháng liền vì chứng bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nghiêm trọng

Năm 2023, Cung Lâm Na tham gia Đạp Gió 2023. Cô và đại diện Việt Nam - Chi Pu cùng giành được suất "thành đoàn" sau đêm chung kết. Trong chương trình, Cung Lâm Na rất yêu thương, hỗ trợ Chi Pu hết mình. Cô dạy tiếng Trung cho đàn em, thậm chí lo lắng tới mức "suýt rơi nước mắt" khi nhìn thấy Chi Pu thực hiện động tác nhào lộn trên không nguy hiểm.

Dù Đạp Gió 2023 đã kết thúc, mối quan hệ giữa Cung Lâm Na và Chi Pu vẫn tiến triển tốt đẹp. Nữ ca sĩ Trung Quốc từng mời Chi Pu và Ella về nhà của mình ở Đại Lý, Vân Nam (Trung Quốc) du lịch. Đến tháng 7/2024, khi Cung Lâm Na đưa 2 con trai đến Việt Nam du lịch, Chi Pu và mẹ đã đưa đàn chị đi tham quan TP.HCM và Nha Trang. Trên trang cá nhân, Cung Lâm Na chia sẻ hình ảnh chuyến đi và dành nhiều lời khen cho phong cảnh, đồ ăn Việt Nam. Tháng 4 năm nay, khi Chi Pu khai trương nhà hàng ở Thượng Hải (Trung Quốc), Cung Lâm Na cũng đến ủng hộ đàn em.

Cung Lâm Na có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Chi Pu. Cô từng sang Việt Nam du lịch và thăm hỏi đàn em

Nguồn: Weibo, Sinchew, Sohu