Tại phương Tây, hội chứng sợ số 13 (Triskaidekaphobia) không dừng lại ở định kiến văn hóa mà đã trở thành một 'biến số' gây tác động thực tế đến nền kinh tế. Theo dữ liệu từ Trung tâm Quản lý Căng thẳng và Viện Tâm lý học Asheville (Bắc Carolina, Mỹ), tâm lý e ngại này có thể khiến kinh tế Hoa Kỳ thiệt hại từ 800 đến 900 triệu USD vào mỗi Thứ Sáu ngày 13, khi người dân trì hoãn giao dịch bất động sản, ký kết hợp đồng hoặc hạn chế di chuyển.

Thứ 6 ngày 13 luôn là ngày reo rắc nhiều nỗi sợ.

Sâu xa hơn, nỗi ám ảnh này bắt rễ từ những điển tích tôn giáo và thần thoại: từ sự hiện diện của kẻ phản bội Giu-đa trong Bữa Tiệc Ly đến vị khách thứ 13 gây nên bi kịch tại bữa tiệc Valhalla của thần thoại Bắc Âu.

Những vết hằn lịch sử đó hữu hình đến mức ngày nay, nhiều tòa cao ốc vẫn khuyết tầng 13 và các hãng hàng không lớn cũng thường xuyên lược bỏ hàng ghế số 13 trên các chuyến bay quốc tế.

Trái ngược hoàn toàn với số đông, nữ ca sĩ sinh năm 1989 lại coi đây là "con số định mệnh". Taylor từng chia sẻ trên MTV News: "Mỗi khi tôi thắng giải, tôi thường ngồi ở ghế số 13, hàng số 13, hoặc khu vực số 13. Thậm chí khi tôi thắng giải Grammy đầu tiên, người trao giải cũng đứng ở hàng ghế thứ 13".

Không dừng lại ở đó, số 13 dường như "ám" vào sự nghiệp của cô một cách đầy may mắn. Hình ảnh nữ ca sĩ viết con số 13 lên mu bàn tay bằng bút nhũ trước mỗi đêm diễn đã trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ (Swifties).

Nữ ca sĩ chưa bao giờ sợ con số 13 đen đủi

Thậm chí, khi chiến thắng giải Grammy thứ 13 trong sự nghiệp vào năm 2024, cô đã dùng chính khoảnh khắc đó để công bố album mới, biến "vận đen" thành một chiến dịch truyền thông bùng nổ toàn cầu.

Việc Taylor Swift công khai yêu thích số 13 không chỉ là một sở thích cá nhân mà còn mang thông điệp về việc phá vỡ những định kiến cũ kỹ. Thay vì để những nỗi sợ mơ hồ chi phối, cô chọn cách gán cho chúng một ý nghĩa tích cực và biến chúng thành động lực.