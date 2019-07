Người chặn đứng virus tống tiền WannaCry được miễn án tù hành vi tạo virus tấn công ngân hàng

Marcus Hutchins (25 tuổi) hay còn có biệt danh MalwareTech là một nhà nghiên cứu an ninh mạng, đã trở nên nổi tiếng khi góp sức chặn đứng virus tống tiền nguy hiểm WannaCry. Thế nhưng ngay sau đó, chính quyền cũng đã phát hiện ra anh là một trong những hacker đứng sau mã độc tấn công vào các ngân hàng mang tên Kronos năm 2014, lúc anh vẫn còn là học sinh trung học.

Sau một thời gian chối cãi, anh thừa nhận 2 tội danh liên quan đến hành vi viết mã độc, và bị kết bản án 5 năm tù cùng mức tiền phạt lên tới 250.000 USD, kèm theo đó là 1 năm quản thúc sau khi ra tù. Nhưng vào thứ 6 vừa qua, anh Hutchins đã được tòa miễn án tù, và sẽ chỉ chịu bản án treo tại nhà.

Cảnh sát liên bang bắt Hutchins vào 2017 khi anh đến Las Vegas để tham gia một hội nghị dành cho các hacker, chỉ một vài tuần sau khi anh tạo ra được 'hố sụt' có thể chặn đứng được sự lây lan của WannaCry. Nhiều tờ báo lúc đó tôn vinh anh là một 'anh hùng', một danh hiệu mà anh không muốn nhận. Khi xét xử, tòa án cũng đã không xác minh được một cách chính xác thiệt hại mà Kronos gây ra, kèm theo đó cũng phải giảm án vì anh đã chặn được WannaCry.

Ngay sau bản án của Hutchins được đưa ra, nhà báo Sarah Jeong của tờ The New York Times cũng đã lên tiếng, nói rằng anh nên được ân xá vì những đóng góp của mình trong an ninh mạng nhiều năm sau khi dính dáng tới virus Kronos. Có lẽ ai cũng xứng đáng có cơ hội sửa sai, nhất là với những sai lầm nông nổi của tuổi trẻ.